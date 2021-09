Eudald Carbonell: "Si el tiempo se lo das a la panda de imbéciles que somos el tiempo no sirve para nada"

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, declaraba este fin de semana en el diario Ara que en España falta un "cambio cultural" para trabajar más entre los 55 y los 75 años. Polémicas aparte, ¿es posible que el trabajo dé sentido a tu vida?

Esta misma semana veíamos que Clint Eastwood estrenaba su última película, ‘Cry Macho’. El clásico actor a vuelve a dirigir, producir y protagonizar una película a los 91 años. Pero, cuántos de nosotros iríamos al lugar de trabajo sin depender de la parte económica. Está claro que lo que plantea el ministro no se trata de una cuestión de alcanzar la felicidad, sino de que nos salgan las cuentas.

Eudald Carbonell se plantea ante esto: “¿Nos conviene un sistema capitalista?”. Para el historiador el capitalismo es el acelerador de esa globalización y “la globalización es el error humano más importante que hemos cometido”. Además, estos errores de especie son aprovechados por “estructuras que no son inclusivas”.

“Un sistema en el cual haya realmente un intercambio de energía con el medio permitiera la redistribución de esa energía”, es la alternativa al sistema capitalista que plantea Carbonell, que además califica como “lo más normal a nivel biológico para una especie inteligente, lo que pasa es que somos una especie imbécil”.

Al margen del trabajo, el antropólogo destaca que ni siquiera “acabamos de entender el aviso que nos ha dado nuestra especie en la forma en la que nos relacionamos socialmente” con la pandemia.

Hay trabajos mejores que otros

Sí, se puede vivir para trabajar y sí, se puede disfrutar del trabajo. Pero no de todos los trabajos. “Cuando el trabajo es una relación con el medio y con tu entorno que lo que hace es motivarte”, señala Eudald Carbonell como el trabajo que puede dar sentido a tu vida. Pero cuando el trabajo es “alienante, mal pagado y algo que no te apetece hacer” pues no puede proporcionarte ningún tipo de placer.

Es como en la Grecia clásica el esclavo y el filósofo. “El esclavo tenía la mitad de esperanza de vida que el filósofo”, destaca el historiador.

“Hay trabajos que no se puede encontrar ninguna dignidad, trabajos que no quiere hacer nadie. Trabajar en un matadero o haciendo tareas de limpieza… lo hacen las personas que no proceden de la estructura”, señala Carbonell.

En el caso de los que pertenecen a las clases sociales más altas, aunque también trabajan lo hacen con un fin diferente, según el antropólogo: “Los ricos trabajan para incrementar su poder”.

Trabajo igual a tiempo

Otro de los temas que está sobre la mesa en relación con el trabajo es la semana laboral de 4 días y 32 horas. El trabajo no deja de ser un intercambio de tiempo por dinero, en palabras del expresidente de Uruguay: “Cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar”.

Para Eudald Carbonell esto no supone un gran problema ya que “si el tiempo se lo das a la panda de imbéciles que somos el tiempo no sirve para nada”. Lo que sí tiene importancia es el incremento de la conciencia sobre lo que somos, lo que nos rodea y hacia lo que vamos: “Debemos ir hacia el progreso y no hacia el desarrollo”, sostiene el antropólogo.

“Auguro un colapso en nuestra especie. No quiere decir una extinción, hablo de un colapso por crecimientos que son convergentes”, señala Eudald Carbonell.