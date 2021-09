AC Milan - Atlético de Madrid: la Champions League, en directo

Alineaciones probables

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim, Leao; Rebic.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez o Felipe, Hermoso, Lodi; Llorente, Kondogbia, Koke, Carrasco; Correa, Luis Suárez.

Dónde ver

El partido comienza a las 21:00. Se podrá escuchar por Carrusel Deportivo a partir de las 20:30, con la narración de Miguel Martín Talavera. También se puede ver en televisión, en Movistar +, donde se puede seleccionar la opción de audio de Carrusel Deportivo.

La previa

Un lustro después, el Atlético de Madrid regresa a San Siro con el mismo anhelo, con su irrenunciable ambición de la Liga de Campeones; entonces con la final perdida en los penaltis ante el Real Madrid y ahora con un partido crucial contra el Milan, al que visita este martes advertido por su momento, por el crecimiento de su rival y por la suma importancia del duelo.

"No me detengo tanto en ese momento (en el dolor por la derrota en la final de 2016 en San Siro), sino que me centro en el presente", despejó este lunes Diego Simeone, cuyo equipo está de nuevo bajo presión, porque aún no ha alcanzado un nivel ni siquiera reconocible; y porque el 0-0 de la primera jornada en casa contra el Oporto descubre aún más necesidad este martes: una victoria vislumbraría un futuro prometedor; una derrota lo complicaría todo.

Lo sabe el Atlético, que se mueve en ese filo con el que ya ha convivido unas cuantas veces en la Liga de Campeones, que tiene una exigencia especial y que no permite apenas errores, menos aún en un grupo con el aspecto tan competitivo como el suyo, con el Liverpool como el otro adversario de un cuarteto aún sin pronóstico.

Enfrente, el Milan lo espera en un momento positivo, tras confirmar este fin de semana su segunda posición en la Serie A gracias al triunfo por 2-1 en el campo del Spezia, decidido por los goles de Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini, y del español Brahim Díaz, un elemento ya imprescindible para el técnico Stefano Pioli en línea de tres cuartos.

Sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, de baja por un problema en un tendón, el croata Ante Rebic es el favorito por delante del francés Olivier Giroud para ser el delantero titular en un 4-2-3-1 en el que la línea ofensiva se completará con el portugués Rafa Leao, Brahim y el belga Alexis Sarlemaekers.

De ser suplente, Giroud sería una arma para Pioli en la reanudación. El delantero galo ya sabe lo que es marcar al Atlético: lo hizo con una gran chilena el año pasado en los octavos de final, camino del título de Campeón de Europa conquistado con el Chelsea.

El Milan, que perdió 2-3 en Anfield ante el Liverpool hace dos semanas, en su regreso a la Copa de Europa tras siete años de espera, debería recuperar al danés Simon Kjaer en defensa, mientras que no estarán Ibrahimovic, el francés Tiemoue Bakayoko, el italiano Alessandro Florenzi ni el bosnio Rade Krunic, según informó Pioli.