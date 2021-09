"Creo que puede reactivar al Barça": la clave que puede salvar el año más complicado de los azulgranas

El Sanedrín de 'El Larguero', con Kiko Narváez, Álvaro Benito, Gustavo López y Raúl Ruiz han repasado la actualidad de los equipos que han arrancado con buen pie en la Liga Santander. Además, la vuelta de Ansu Fati y el estado de forma de Griezmann y el Atlético de Madrid han sido los temas que han analizado.

El Rayo de Falcao

Kiko Narváez: "No me esperaba esta llegada de Falcao. Cada ratito que ha jugado a marcado. La gente que lo había visto decía que iban bien y la forma que tiene de jugar el Rayo le viene como anillo al dedo. Apostaba en su momento que de los 12 goles de esta temporada contaba con ello, pero debo reconocer que más que Falcao me alucina la adaptación en su vuelta a Primera. La comunión que hay entre ellos... es maravillosa".

Gustavo López: "Es un equipo súper atrevido. Tener a Falcao dentro del área, si propones como lo hace el Rayo, siempre es una garantía".

Raúl Ruiz: "Es un equipo muy compensado. Fijate con la movida que hay alrededor... la temporada pasada hubo un incendio cuando Filomena que se quedaron tirados y se pusieron en contra los futbolistas de todos... y sin embargo consiguen sacar los partidos".

Álvaro Benito: "De lo que mejor hacía el Rayo con Iraola es el hecho de irte a buscar. No hay tantos equipos que propongan en Segunda, en cambio en Primera son todos y el Rayo les está devorando. Le viene bien a la Liga este aire de cambio. Con el riesgo que conlleva lo que propone Iraola y no teniendo los mejores jugadores, ojalá pueda mantener una buena línea durante la temporada. Enriquece el producto y nos beneficia a todos".

Mucha igualdad en la Liga

Kiko Narváez: "Está opositando el Betis para meterse en Champions. Fekir si tiene los cinco sentidos encendidos es un jugador 'top'. En cuanto al Sevilla me encanta los románticos, Lamela".

Álvaro Benito: "Parece una liga con las que crecimos. Cualquiera se puede dejar puntos en cualquier campo. No hace tanto vivíamos una Liga en la que si Madrid y Barça perdía un partido era un drama y ahora da la sensación de máxima igualdad. Cuesta muchísimo imponerse y lo vamos a disfrutar".

Gustavo López: "La Real Sociedad sigue sacando gente de la cantera con muchísima personalidad y es un equipo que genera y propone mucho. Le faltan los delanteros y Silva y sigue siendo un equipo alegre".

"Lamela es un jugador que te da algo diferente, tiene gol, pisa el área y ve muy bien el último pase. Marca muy bien los pasos del partido y viene con predisposición después de lo que fue la Premier. El fútbol español le viene bien a él y vino a un equipo rodeado de argentinos y que tiene muchos compañeros para asociarse".

El mal arranque de Getafe y Granada

Álvaro Benito: "Los primeros partidos del Getafe fueron buenos y no puntuó lo que merecía. A partir del cuarto partido sí hubo un bajón por lo mental. Empiezas a dudar de todo cuando la pelota no entra. Las caras de los jugadores en el campo es de sufrimiento total. Son 7 de 7, es un momento muy complicado".

Kiko Narváez: "Es de más a menos ha ido el Getafe. Los tres últimos partidos la dinámica es mala. Tiene un lastre con Macías y Unal en la parte de arriba. Veo a un equipo que va de más a menos y la dinámica de brazos caídos...".

Raúl Ruiz: "Cualquier error... eso en unas circunstancias normales tienes un error pero te repones, pero en estas situaciones no. Necesita un triunfo como el Alavés que ha conseguido un triunfo sanador".

Gustavo López: "Con el Granada las comparaciones son odiosas. Se acostumbran a lo que dio Diego Martínez y no están saliendo las cosas. No veo al equipo con un estilo y filosofía determinada. El problema que tienen es que atrás no les respaldan tampoco. Me da la sensación que está poco receptivo en las ruedas de prensa y eso no le favorece".

La vuelta de Ansu Fati

Álvaro Benito: "Sobre todo la sensación de que no había miedo a meter la pierna. Para mí esa es la mejor noticia. El fútbol si no lo puso ayer lo pondría dentro de una semana o un mes. Da la sensación que eso ha curado bien, y en un jugador joven es fundamental".

"Gavi apunta a jugador muy aprovechable para muchos años en el Barça. A veces de unas malas temporadas donde la situación económica sabemos cómo es, pues te tienes que agarrar a la cantera. Quizás aparecen chavales que aunque tengan talento si el Barça hubiera sido el de hace 10 años pues no hubiesen tenido cabida".

Gustavo López: "Yo tuve una lesión así recién debuté y volví con un miedo terrible. Tenía miedo a lo que iba a pasar, si me daban una patada y me volvía a romper. Era diferente esos años pero volver con esa confianza y energía positiva no es fácil. Eso es lo que hizo Ansu Fati. Que no se cargue de responsabilidades".

"Gavi todas las tomas de decisiones siempre tienen un por qué, me gustó. Nico es más de contención, creo que puede llegar a ser el sustituto de Busquets".

"Estos chicos una vez que les den esta camiseta quizás no se la quieran sacar nunca".

Kiko Narváez: "Creo que puede reactivar al Barça, y dar un poco de paz y tranquilidad. Es buen escudo para el Barcelona. Con 18 años no es cuestión que le den el escudo, le tienen que echar un cable los compañeros. Con una lesión yo estuve un año parado y la adrenalina del primer partido parecía que volaba y luego me pegó el bajón y todavía sigo con él. Jugué dos partidos y pedían mi nombre para la Selección. Ansu Fati tiene un don...".

Raúl Ruiz: "Lo que tiene a su alrededor no es muy veterano. Pedri, Araújo, Nico, Mingueza...".

¿Qué le pasa a Griezmann?

Kiko Narváez: "Hay que esperar a que vuelva Griezmann. El de hace dos años del promedio de 26 goles por temporada va a ser prácticamente imposible. Ahora es un jugador más asociativo, tiene mayor lectura... Aquí lo que se le echa en falta es a la hora de ofrecerse, de dejarse ver. Lo veo cohibido, que se equivoque. A día de hoy está irreconocible el equipo".

Gustavo López: "Veo al Atlético cabizbajo. Están con muchos errores individuales y después en lo creativo y la finalización. Le falta una marcha más a nivel defensivo y ofensivo. Tiene muy buenos futbolistas y hay que encajar todas esas piezas pero sí que necesita algo diferente o un gran partido".

Álvaro Benito: "En fútbol siempre es más difícil volver a ganar que ganar. Es la naturaleza del ser humano. Al año siguiente te cuesta más pasar por los mismos sacrificios".