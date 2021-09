La Fiscalía, sobre las grabaciones a mujeres en Lugo: "Las cámaras estaban colocadas para captar mujeres"

"Creemos que existe un delito contra la intimidad y derecho a la imagen de las víctimas. Las cámaras fueron ubicadas para captar a mujeres y niñas, no a hombres. Es un elemento que tenemos que tener en cuenta". Así ha defendido la Fiscal Delegada de la Sala de Violencia Contra la Mujer, Teresa Peramato, la consideración de delito que el ministerio público hace sobre las grabaciones a mujeres en las fiestas de A Maruxaina de Cervo (Lugo).

"Lo que se ha vulnerado, sin ningún tipo de dudas, es la intimidad y el derecho a la imagen de estas mujeres y niñas. Existe un componente de género clarísimo: si hubieran sido hombres, esto no hubiera ocurrido", ha asegurado Peramato en Hora 14.

La Fiscal ha declarado que el ministerio público ha recurrido la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro, que considera que los hechos no constituyen un delito contra la intimidad. "Consideramos que un recurso ante el mismo órgano no va a ser estimado y, para no dilatar los plazos, lo hemos presentado ante el órgano superior: la Audiencia Provincial. Insisto, estamos convencidos de que existe un delito", ha afirmado.

Peramato ha reiterado que no coincide con la visión del magistrado titular del juzgado, porque se fundamenta en una sentencia del Tribunal Supremo "que no es aplicable al caso", según la Fiscal.

"Las cámaras estaban preparadas para captar las imágenes de un lugar al que acudían mujeres y niñas, detrás de unos vehículos para orinar. Lo que se enjuicia es captar esas imágenes y difundirlas posteriormente", ha afirmado Peramato.