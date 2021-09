Falta de alternativas de ocio, incertidumbre con el futuro laboral y personal: otras razones de los botellones

En los últimos meses, una vez que decayó el estado de alarma y con él la gran mayoría de los toques de queda se han producido con cierta regularidad botellones casi multitudinarios, y ocurren cada fin de semana en Barcelona, Madrid y otras muchas ciudades de nuestro país. Desde la desescalada, estas usuales aglomeraciones han pasado al debate público. María Miyar, profesora de Sociología de la UNED y colaboradora de Funcas, ha querido asomarse a La Ventana para dar explicaciones pertinentes a lo que está sucediendo.

No todo es fatiga pandémica

“Una de las soluciones que tenemos más a mano es volver a darles a los jóvenes las opciones de ocio que tenían antes de la pandemia”, ha sugerido. Ha recalcado que, durante este último año, los jóvenes han recibido restricciones, pero no ofertas alternativas: “Los jóvenes son como el agua: empiezan por un sitio y te salen por otro. Podíamos haber anticipado que por algún sitio iban a salir”. También ha señalado a los poderes públicos, a los que insta a resolver el problema: “No podemos lamentarnos de los botellones y de los problemas que causan sin replantearnos al mismo tiempo qué hacer con las restricciones y qué alternativas de ocio seguro les podemos dar”.

Los botellones ya estaban muy presentes antes de la pandemia, y como ha señalado Miyar, bajaron en su regularidad justo antes del confinamiento debido en gran medida a las ordenanzas municipales. No obstante, hace hincapié en una diferencia: “Ahora lo más grave de estos botellones es que muchos acaban en disturbios, cosa que antes no veíamos. No es solo por la fatiga pandémica, también por las alternativas de ocio, por el grado de incertidumbre que están viviendo los jóvenes respecto al futuro y sus expectativas laborales. También el no poder emanciparse o tener una familia. Tienen un cuadro”.

Romper moldes con literatura

El ‘turismo de borrachera’ está relacionado con varios lugares concretos de España, y entre ellos se encuentra Magaluf. No obstante, esta localidad no es, ni de lejos, aquello con lo que tanto se le une. El fin de semana del 1 al 3 de octubre la ciudad mallorquina organiza un festival literario que reúne a personalidades de la talla de Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Bob Pop o Irvine Welsh, autor de 'Trainspotting'... Rutas literarias, conversaciones y conferencias con títulos tan llamativos como 'Literatura no apta para boomers'. Ha estado también en La Ventana uno de los organizadores del Festival Literatura Expandida, Miquel Ferrer.

“La idea era cambiar la imagen de Magaluf y mostrar con ejemplos prácticos que la cultura es un motor de cambio social y que, con la literatura, la música, el cine… se puede cambiar la vida a la gente y una población como la de Magaluf”, ha señalado. La sorpresa fue lo que inundó a los invitados a este festival, aunque también ha apuntado Ferrer, también han sentido la curiosidad por descubrir qué es realmente Magaluf. Uno de los objetivos es cambiar la idea de consumo de cultura: “Queremos romper moldes y hacer una propuesta mucho más cercana sin dejar de lado la calidad”.