"Ha desnortado al equipo": señalan al gran culpable del primer accidente del Real Madrid en esta temporada

Cara y cruz para los equipos madrileños en Champions League. El Real Madrid ha perdido ante el Sheriff en el Santiago Bernabéu, mientras que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone consiguió darle la vuelta al resultado en Milan con el primer tanto de Griezmann en su vuelta al equipo rojiblanco y el reencuentro con el gol europeo de Luis Suárez. De esta manera, el Sanderín de 'El Larguero' ha analizado los dos encuentros:

La derrota del Madrid

Antonio Romero: "Se ha equivocado Ancelotti con los cambios. Me parece que era una solución meter de Modric cuando el partido lo demandaba. Pero para mi no es la derrota más sonrojante del Madrid en Champions, ha sido un accidente, han salido relajados y antes con el empate si no es por el portero griego la victoria iba a llegar en cualquier momento. Fue más sonrojante que el Shakhtar te pegase un baño futbolístico".

Jesús Gallego: "Es un accidente y ha tenido muchas ocasiones. Iba con balas de fogueo y creo que en el momento en el que empata el partido el Madrid, Ancelotti se ha crecido tanto que ha metido cuatro cambios a la vez que al Madrid le han restado el fulgor que tenía. Ese tiempo que ha perdido les ha servido a los otros para espabilar. No recuerdo un partido donde tuviera 31 partidos a portería. Es indudable que si tienes a Halaand en tu equipo y vas a tener más pero el Madrid ha llegado, ha tenido vértigo, pero Ancelotti me ha sorprendido otra vez con ese cambio que ha desnortado al Madrid durante 10 minutos".

"Los cambios de Ancelotti están mal hechos porque el que más recuperaban la pelota en campo contrario eran Valverde y Camavinga, y les ha sacado de ahí y les ha puesto atrás que ni llegaban a la presión ni a defender. Ha cambiado dos piezas que estaban siendo fundamentales".

Javier Matallanas: "Han menospreciado al Sheriff. Se repite mucho en estos años que el fútbol está muy igualado y es verdad. El Madrid ha merecido ganar pero es que no ha preparado el partido, no solo es Ancelotti, es todo el cuerpo técnico. El último gol que le mete es de chiste. Es una situación que debe de mirarse, creo que es un accidente. Y estoy con la narración de Antonio Romero ¿La Superliga para qué?".

"El problema del sistema defensivo es Casemiro que no está al mejor nivel. Eso te hace que las transiciones defensivas que las cortaba siempre. Ahora mismo no está".

Mario Torrejón: "La debilidad de un equipo desconocido, no se han desfondado físicamente tanto como era previsible y ha sido una cuestión de pura confianza. El Madrid ha salido pensando que sin bajarse del autobús hoy se podía ganar y ya en el fútbol no se gana así, tienes que apretar al menos un ratito en el partido. Es el problema que yo le veo al Real Madrid, ni aún viéndose por detrás del marcador han visto que el partido peligraba. El Madrid, que no está pasando la mejor época de su historia, tiene que remangarse. Ancelotti se ha crecido teniendo los cuatro cambios y al final te encuentras con el accidente que te da un toque de atención".

Julio Pulido: "Me sumo a la teoría del accidente, este partido el Madrid lo juega 10 veces y lo gana 9. Lo que ya no es un accidente es el problema gravísimo que tiene el Madrid en defensa. Os invito a que analicéis los dos goles del Sheriff. El primero, Nacho está a cinco metros del que marca, remata solo. En el segundo, otro jugador del Sheriff recibe sin que ningún jugador del Madrid le encime. Esto sí te puede costar partidos claves a lo largo de la temporada. Un equipo como el Madrid no puede tener esa debilidad defensiva. No solo es hoy, cuando ha ganado también ha tenido problemas en defensa".

"Está claro que al italiano (Ancelotti) le gusta intervenir en los partidos pero hoy se ha pasado de intervención. Ha descolocado de tal manera al equipo...".

Pablo Pinto: "Para mí sí que es la derrota más vergonzosa que recuerdo en Champions. Ancelotti no iba tan sobrado porque no ha rotado mucho. ¿Cuál es el Madrid de Ancelotti? ¿El líder de la Liga o el que en la última semana solo ha metido un gol? A mí me tiene desconcertado".

La victoria del Atlético de Madrid en Milan

Javier Matallanas: "Si no llega a quedarse con 10 el Milan, el Atlético lo hubiera pasado muy mal para ganar. Era un desastre. Faltan recursos, falta manera de atacar y es verdad que ha puesto todo el arsenal, pero da igual el 11, es cuestión de trabajar la fase ofensiva".

"Ahora mismo lo positivo es este triunfo que el equipo estaba con medio pie fuera y ahora está con medio pie dentro. Sobre todo es Griezmann el golazo que hace y las declaraciones posteriores con autocrítica y que Suárez con un penalti raro ha roto el maleficio".

Jesús Gallego: "A pesar de que en el once hay jugadores muy ofensivos luego el equipo no llega. Es algo que Simeone no lo encuentra no sé por qué, fíjate si lo ve mal que ha quitado a Griezmann".

Miguel Martín Talavera: "Este equipo donde tenía mucho vuelo era en las alas. Trippier no se parece nada al del año pasado y Carrasco es un jugador que cuando no le ves implicado, se pierde absolutanemente, ha sido un jugador esteril que no ha aportado mucho. Las alas le dan mucho al Altético y para mi ese es uno de los problemas del atasco más allá de otras consideraciones en el centro del campo".

"Falta agresividad. Es un equipo, y sobre todo ahora que tiene mucho jugador de buen pie en el ataque, que si no trabajas y no rascas es muy difícil para que los que tienen buen creen fútbol de ataque. Esto le penaliza en algún partido".

Pablo Pinto: "Es evidente que el Atlético no ha empezado bien la temporada. Esperabamos más de ellos porque era el campeón, los fichajes que había hecho pero está saltando las minas como puede. Va con el gancho, no ha ganado un partido por más de un gol.".

"Simeone tiene ases en la manga, Griezmann y Joao Félix han jugado hoy por primera vez juntos. Lo normal es que se entiendan en el campo".

Mario Torrejón: "El año pasado arrasó la primera vuelta, era muy superior y luego se desangró durante muchas fases. Ahora ha empezado al revés, el año pasado se hizo la temporada larguísima. No es lo mismo ganar la Liga siendo el Atlético de Madrid que siendo Real Madrid o Barça porque se ve el poderío con el que acaban las temporadas, llegan bastante mejor y sin embargo una plantilla como el Atlético le costó".

Jesús Gallego: "Los primeros minutos el Milan parecía el Milan de antes. No sé si el Atlético físicamente está..."

Julio Pulido: "Me han parecido muy interesantes las declaraciones de Griezmann hablando de humildad. Ha venido a acoplarse y ha pedido comprensión, es consciente de que no está bien".