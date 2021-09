El engaño del Rayo Vallecano a un futbolista de 20 años: no tiene contrato, no cobra y duerme en el suelo

Jean Paul N'Djoli tiene 20 años y hasta este verano desarrollaba su carrera futbolística en Francia. Hasta que el Rayo Vallecano se cruzó en su camino. El equipo presidido por Raúl Martín Presa fue a Francia a ficharle y le ofreció un contrato el pasado 19 de julio que el futbolista firmó tres días después. El club madrileño le dijo que en unos días tendría el contrato de vuelta firmado también por ellos y que entretanto comenzara la pretemporada.

Así, Jean Paul dejó su vida en Francia y viajó a Vallecas para cumplir su sueño de jugar en España. Realizó toda la pretemporada con el Rayo Vallecano B e incluso marcó sus primeros goles, pero el contrato seguía sin llegar, hasta que el 17 de agosto el club madrileño se reunió con él para ofrecerle un nuevo contrato totalmente diferente al que un mes antes le habían ofrecido y el futbolista había firmado.

El nuevo contrato contemplaba "la mitad del dinero", el doble de la cláusula de rescisión acordada -pasó de 10 a 20 millones- y una opción para el club de prolongar dos años más su contrato. Como no podía ser de otra manera, Jean Paul se negó a firmar este nuevo contrato. La pasada semana José David Palacio contó su caso en la SER, tras lo cual el Rayo le ha impedido entrenar. Algo que no había hecho durante los anteriores 60 días, los cuales el futbolista entrenó sin contrato, sin seguro médico, sin seguridad social y sin cobrar ni un solo euro.

🚨 Consecuencias a la información de @josedpalacio en @carrusel



💥 El Rayo Vallecano no deja entrenar a Jean Paul, el joven del filial al que el club presionó para entrenar y jugar sin contrato



🎙️ Informa @josedpalaciohttps://t.co/c3z9iKp4X9 pic.twitter.com/cV98S1nFlO — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 27, 2021

Vive en un piso del club de cuatro habitaciones, en el que solo hay dos camas, con seis compañeros más. Además, ha recibido presiones por parte del club para que abandone el piso si no firma su nuevo contrato. El futbolista acudió este miércoles a los estudios de El Larguero a contar la pesadilla que está viviendo por culpa del Rayo Vallecano.

¿Cómo ha sido tu día hoy, Jean Paul?

Por la mañana he ido a la ciudad deportiva del Rayo para entrenar y me han dejado entrar, pero cuando he ido a cambiarme me han dicho que no puedo entrenar.

¿Cómo te citaron a firmar un nuevo contrato?

Cuando me dijeron que tenía que firmar otro contrato me dijeron que era un pequeño detalle solo, pero todo era diferente al primer contrato. No sé por qué me cambian todo del primer al segundo contrato, no entiendo nada de este contrato. Me pagan la mitad, cambian muchas cosas y cláusulas...

¿Ha hablado Martín Presa contigo?

El presidente no me dice nada, no ha hablado conmigo ni con mi representante.

Si te estuviese escuchando Martín Presa, ¿le querrías decir algo?

Me gustaría sobre todo entender por qué. ¿Por qué me han propuesto un primer contrato y después de un mes otro diferente, sin ni siquiera decirme que no había sido firmado por su parte... ¿Por qué me dejan así un mes, jugando, conociendo a todo el mundo de la plantilla, incluso marcando goles? Sin ni siquiera poder hablar de eso con ellos... Ellos me ofrecieron un primer contrato que hicieron ellos, yo no lo hice, no entiendo por qué lo han tenido que cambiar.

¿Cómo es el apartamento en el que vives?

En el apartamento somos siete para cuatro habitaciones, hay dos baños, pero solo funciona uno. Hay un baño para siete jugadores que entrenamos a la misma hora. En dos de las habitaciones no hay ni cama, solo hay un colchón. Tenemos un sofá en el sillón, pero no nos podemos ni sentar porque hay agujeros por todo el sofá. El club no paga a la persnoa que viene a cocinar y a limpiar, entonces tampoco hace la compra porque no la pagan. Lógicamente no va a trabajar gratis para nosotros. Pagamos nuestra propia comida con el dinero que nos dan nuestras familias.