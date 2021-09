Yolanda Díaz pide tranquilidad a los consumidores: "Las eléctricas tienen que cumplir la ley. No hay pulso"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pasado por los micrófonos del 'Hoy por hoy' y ha abordado los principales asuntos de la agenda política como los Presupuestos Generales del Estado, la subida del salario mínimo profesional o la reforma de las pensiones. La inflación es otros de los asuntos tratados. La escalada de los precios de la electricidad ha impulsado la inflación hasta el 4 % interanual en septiembre, siete décimas más que en agosto y la tasa más alta desde septiembre de 2008. Esta situación lleva a una pérdida de poder adquisitivo. El Congreso vota este jueves volver a ligar las pensiones al IPC. Ese debate ha vuelto a quedar salpicado por las declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que habló, primero, de gravar a los baby boomers y luego de cambiar de filosofía para que pudieran trabajar quienes quisieran hasta los 75.

Yolanda Díaz, en 'Hoy por hoy':

"Va a ser una propuesta que finalice el proceso para una recuperación justa. Tenemos diferencias en materia tributaria. Debe gravarse con el 15% el Impuesto de Sociedades. En este momento, nuestro país necesita dinero y los que más ganan tienen que aportar más. El paro y la vivienda son problemas básicos. Quiero dar un mensaje de tranquilidad. Va a haber Presupuestos. El tiempo político y el biológico a veces no se cruzan. Hay que cerrar una negociación y tiene que ser pausadas. Hay una cultura muy masculina de llevar al límite las negociaciones. Las mujeres no debemos negociar así y los hombres tampoco. La política está masculinizada. No tiene que ver con ser hombre o mujer sino con las formas".

Impuesto a las grandes empresas

"El acuerdo es posible siempre. Es verdad que tenemos discrepancias, pero nos une el acuerdo de Gobierno. Estamos funcionando con tributos públicos del siglo XX. El Impuesto de la Renta está sostenido por los que menos cobran. Eso pasa también con el Impuesto de Sociedades. Hablar de impuestos es hablar de servicios públicos. Y necesitamos cumplir con el mandato constitucional: que los que más tienen aporten más para los que menos tienen. Un gobierno progresista tiene que mandar un mensaje reformista claro: que los que tributan muy poco ahora se comprometan con su país".

El problema de la vivienda

"Este país tiene que tomarse en serio este problema. Si analizamos las políticas de vivienda de la historia vemos que han sido un fracaso. España debe hacer lo que están haciendo otras ciudades europeas: medidas que logren bajar los precios del alquiler".

"Estoy rodeada de egos" Yolanda Díaz defiende la "negociación pausada" frente a la "política masculinizada"

"Los grupos parlamentarios tienen dinámicas propias - hoy Unidas Podemos presenta en el Congreso su propia le de vivienda- y es justo que los ciudadanos sepan lo que opinan. Hay que avanzar, pero sin ruido".

¿Se queda corta la subida del salario mínimo interprofesional?

"No vinculemos el salario mínimo al IPC. Quiero hacer pedagogía. En diciembre nos vamos a volver a sentar e iremos hacia una senda distinta al IPC. Lamento muchísimo que no haya debate sobre los salarios en España. De los Consejos de Administración a la estructura salarial. España tiene salarios bajos y no podemos ser un país sólido así. Cualquier renta salarial europea es superior, aunque es cierto que tiene mayor PIB. La gente ya no es mileurista, es menos que eso".

"Hay que cuidar el diálogo social. Todo el mundo se lo toma en serio. Hay una relación de confianza entre la ministra y los agentes sociales. No necesito poner nada por escrito porque confío, por ejemplo en Unai (CCOO) y Pepe (UGT)".

"El PP está desnortado y secuestrado por Vox"

"Hablo muchísimo con el ministro Escrivá. Referirse a las pensiones es hablar de 1,7 millones de personas y tenemos que ser muy cautos".

"El PP está desnortado. El ocaso de la democracia es el libro que le recomiendo a Pablo Casado que dice que los conservadores tienen que ser conservadores, pero no reaccionarios. El PP está secuestrado por Vox. No tienen propuestas. No tienen proyecto de país. Me gustaría una derecha moderna".

"Saben bien las eléctricas tienen que cumplir la ley y me gustaría que las grandes eléctricas, cuyos beneficios son del 18,5% frente a la media europea del 10,5 y de la alemana del 5'6. Por tanto, creo que tienen que comprometerse un poco con su país y demostrar que son corresponsables de su país, y que en esta crisis tienen que contribuir como lo hace todo el mundo. Pido tranquilidad a todos los consumidores porque vivimos en una democracia y no hay pulsos hacia nadie".

"Estoy rodeada de egos"

"El feminismo, el machismo y las formas en la negociación no tienen que ver con hombres y mujeres. Son formas que son masculinas. Yo negocio a veces con mujeres que tienen unas formas que no comparto en absoluto".

"No creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos (...). Estoy rodeada de egos. Nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer... como suceda esto o existan ruidos es probable que yo me vaya".