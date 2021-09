"Estoy rodeada de egos": Yolanda Díaz defiende la "negociación pausada" frente a la "política masculinizada"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha charlado en Hoy por hoy con Àngels Barceló sobre la negociación de los Presupuestos, la subida de la luz, del precio de la vivienda, de la precariedad laboral y de otros asuntos de la agenda política y social en las que trabaja su gobierno, pero además ha tocado un tema que sobrevuela por encima todo lo anterior en un análisis sobre los partidos y la política: la "política masculinizada" que busca los extremos en las negociaciones y contra la que ha clamado la vicepresidenta en la Cadena SER.

"El feminismo, el machismo y las formas en la negociación no tienen que ver con hombres y mujeres. Son formas que son masculinas. Yo negocio a veces con mujeres que tienen unas formas que no comparto en absoluto". Así se expresaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo cuando criticaba las formas con las que se negocia, en concreto en los asuntos que conciernen al Gobierno, como la mesa de diálogo, pero que ha extendido a otros ámbitos como los recursos humanos y las empresas.

"Ni las mujeres ni los hombres deben negociar así", ha lamentado Yolanda Diaz, que rechaza la "jerarquización" y se queja de que parece que "una negociación es buena cuando es muy intensa y juega en el límite": "Es un error". La vicepresidenta ha clamado contra la "política masculinizada hasta el extremo de jugar siempre al límite", la política de las "líneas rojas". "Son elementos muy masculinos. No es lo adecuado", ha explicado.

En este mismo sentido se ha referido a las discrepancias dentro del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: "No creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos (...). Estoy rodeada de egos. Nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer... como suceda esto o existan ruidos es probable que yo me vaya".