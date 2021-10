Director de alto rendimiento: la figura que quiere crear Laporta y que irá al margen del cuerpo técnico

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, considera que uno de los problemas del equipo es que deben modernizarse los entrenamientos, por eso ya piensa en un director de alto rendimiento para el Barça. Este cargo va al margen de un nuevo técnico y será clave en el organigrama.

Laporta cree que este problema se arrastra de hace años en el club blaugrana y piensa que hay que aplicar nuevas metodologías a los entrenamientos del Barça. A la filosofía de juego hay que añadirle intensidad y profesionalizar varios aspectos. Entre los gustos preferidos de Laporta, le gusta la escuela alemana.

Según ha podido confirmar SER Catalunya, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, tiene sentenciado a Ronald Koeman. Al presidente Joan Laporta no le gustó ni el partido ni la alineación que puso el técnico holandés. No ve mejoría en el equipo y cree que está poco trabajado. Koeman seguirá en el banquillo hasta el partido de este fin de semana en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Tras este partido, en el club no garantizan que vaya a continuar más allá.