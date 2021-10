El FC Barcelona cayó derrotado ante el Atlético de Madrid por 2-0 y se marcha al parón de selecciones con unas malas sensaciones y con la gran duda de saber si Ronald Koeman seguirá siendo entrenador azulgrana o no. En la previa del encuentro, Laporta le dio un voto de confianza, pero cualquier cosa puede pasar.

Por otro lado, Lemar y Luis Suárez se encargaron de volverle a recordar al Barça sus carencias sobre el terreno de juego. Ahora afrontan quince días para volver a trabajar en los fallos y tratar de revertir una situación que ya es insostenible.

Las sensaciones del Barça tras perder frente al Atleti

Sique Rodríguez: "La segunda parte la he visto porque trabajo de esto, si no lo hiciera, me voy a jugar a las cartas con mis amigos. Es una sensación de equipo poco trabajado".

Jordi Martí: "Es otra noche decepcionante ante un rival grande en la que el Barça de Koeman no puede. Ya son cuatro de nueve partidos sin gol y no puedo mejorar la crónica de Piqué. El equipo no está trabajado y tampoco es competitivo".

Javier Matallanas: "El Atleti ha perdido una oportunidad de una goleada histórica. Se ha echado atrás el equipo. La victoria ha sido maravillosa, pero no entiendo la sustitución de Joao Félix. Parece que no puede jugar un partido entero".

Miguel Martín Talavera: "El planteamiento del entrenador ha sido increíble. Ha maniatado al Barça y lo ha minimizado. De salida ha sorprendido cerrando los pasillos. Para mí, hoy Simeone sale reforzado del partido".

Santi Giménez: "Si hubiera sido una eliminatoria a ida y vuelta, le mete cinco".

Sique Rodríguez: "Mirad las estadísticas, es que prácticamente el equipo no dispara a puerta. En tres partidos no ha rematado, te sobran dedos de una mano. Es un desastre".

Los gestos de los jugadores del FC Barcelona

Sique Rodríguez: "Lo de Coutinho es para cogerlo de la oreja y llevarlo al banco a devolver el dinero". Cuando alguien cobra un dinero que no se merece, podemos decir que de alguna manera lo roba. Gavi se marca una jugada de gol y él remata a las manos del portero. Lo peor de todo es que en este Barça, Coutinho termina siendo necesario".

Sique Rodríguez: "Los gestos de Piqué es de un jugador superado".

Lluis Flaquer: "El Barça está en una dinámica perdedora porque hay jugadores como Piqué o Busquets que no han vivido nunca esto. "Ese es uno de los grandes problemas de este Barcelona. No hay liderazgo en el equipo".

Miguel Martín Talavera: "Hablando del Atleti, La primera parte de Joao a mí me ha parecido, por el rival y por su contexto, su mejor partido con el Atlético de Madrid. Por otro lado, Lemar es un jugador distinto. Con balón y buenas conducciones te puede superar varias líneas".

El voto de confianza de Laporta a Koeman

Sique Rodríguez: "Es posible que Rafa Yuste si crea en Koeman dada la situación. Lo de Laporta no me lo creo porque el jueves se lo quería cargar. Yo creo que, aun así, él estaría encantado de que el Barça jugase bien con Koeman en el banquillo. La economía del equipo da para lo que da".

Jordi Martí: "Yo he entendido que la petición de la exigencia de claridad nace de Koeman. Él habló de una relación inexistente con el presidente".

Santi Giménez: "Si no tienes a nadie, el único paraguas es Koeman. Además, tiene Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid. Lo mantiene y mientras esté, la culpa será suya".

Lluis Flaquer: "Laporta tiene que creerse las palabras que ha pronunciado hoy sobre el futuro de Koeman. No creo que se convierta en su mayor fan de un día para otro".

Sique Rodríguez: "En estas dos semanas va a haber otra guerra, una institucional entre Laporta y Bartomeu porque el CEO va a presentar el miércoles el estado de cuentas y financiero del club. También, las acciones legales que van a emprender contra el anterior presidente del Barça".

Miguel Martín Talavera: "La sensación de desgobierno de la última etapa de Bartomeu había acabado y da la sensación de que ese desgobierno sigue igual. Es como si estuviéramos todavía en la era Bartomeu".