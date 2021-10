Álex Palou: "No me voy a la Fórmula 1 al 99%"

Álex Palou charló con Álvaro Benito en el último tramo de Carrusel Deportivo una semana después de proclamarse gran campeón de las Indycar Series. El español ha conseguido un mito para el automovilismo español tras ser el primero en la historia en alzarse con este título. Un logro en la historia del automovilismo español a la altura del primer Mundial de Fernando Alonso. La leyenda del asturiano es la que es y el barcelonés es todo ambición y ganas para intentar ponerse a la altura de un mito como ese.

La historia de Palou es superación pura y duro como ya te hemos contado en cadenaser.com y este triunfo es fruto del esfuerzo de un piloto que se erigió con 24 años como el tercer campeón más joven de la historia de la Indycar.

Una de las tradiciones es que tras ganar las Indycar Series te comes un cubo de pollo frito ¿Llevas más entrevistas o pollo frito en los últimos días?

Ahí ,ahí estará. Entre entrevista y entrevista, un poco de pollo. Claro que me gusta, y ¿a quién no? Siempre celebro las victorias con un poco de pollo frito y ahora se nos ha ido un poco de las manos tras ganar el campeonato y ha ido a más y más.

¿Cuántas entrevistas llevas hasta el día de hoy: 30, 50...?

Creo que más 50 que 30 (bromea) llevo unas cuantas. Desde el domingo que gané la carrera fui de entrevista a entrevista, solamente tuve un día de descanso que fue el día que viajábamos hasta mi casa en Indianápolis. Pero está bien, está creciendo Indycar y yo, y eso es bueno.

¿Te paran en Indianápolis?

En Indianápolis, sí. Al final es una ciudad que se mueve mucho por el MotorSport. Hay muchísima industria, muchos equipos. Aquí en Indianápolis si, pero en el resto de sitios no.

En un par de temporadas has conseguido lo que a muchos les cuesta años o incluso no llegan a ganar nunca ¿Te da vértigo?

No, para nada. Sí que planeaba ganar la Indycar Series, en los objetivos del año está ganar. Sabes que a lo mejor no tienes tantas posibilidades como otros, sabíamos que este año iba a ser difícil aun teniendo un buen equipo, más que nada porque había muchos circuitos que ni conocíamos. El objetivo era ganar el campeonato, pero ya que ganas uno, ganemos dos.

¿Cuántos pilotos sois?

Varía un poco. Fijos somos 25, en as 500 millas pueden ser hasta 35 como hemos tenido este año (...) De 25 a 28 hemos tenido esta temporada. Los coches son idénticos, casi iguales. Todos van igual, pero en los equipos se nota si hay más personal que pueda hacer que un coche corra más. Por eso está tan igualado y todos estamos en un segundo.

¿Qué velocidad puede alcanzar?

En oval, en Indianápolis 385 km/h. No parece que vayas tan rápido, pero si sacas la vista del trazado y miras a la grada te das cuenta de la velocidad a la que vas.

La gloria en Europa parece que solo te la da la F1 ¿Si el señor Fórmula 1 te llama tú te quedas en Estados Unidos?

Seguramente, sí. Al 99% sí. Nunca puedes decir que no a las cosas porque nunca sabes. A lo mejor el año que viene estoy corriendo en camiones y soy el más feliz del mundo, no lo sé. A mí me gusta ganar y ser competitivo al mejor nivel y creo que el nivel de Indycar es increíble. Tenemos pilotos de la NASCAR, de la Fórmula 1... El nivel de pilotos es altísimo aquí y tienes a todos los pilotos con opciones de ganar.

En Fórmula 1 hay dos o igual hay cuatro pilotos que pueden ganar. Es una pena, porque eso es una guerra de tecnología y de mecánica más que de pilotos. El gran circo de la F1 no es el gran circo del automovilismo, el gran circo de pilotos es la Indycar.

¿Con lo que ganas económicamente te vas a comprar una motorhome* (autocaravana)?

Son muy típicas aquí. Pasamos tantos días fuera de casa que si puedes tener tu propia cama y comida, con tu casa móvil es mucho mejor. Ya está pedida.

¿El cambio de ir a Japón a qué se debió?

En Europa no tenía patrocinadores, no tenía equipo. En enero y febrero de hace cuatro años pensaba que no volvería a correr. Me fui a Japón a un equipo de Fórmula 3. Fuera de casa llevo nueve años.