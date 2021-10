El Real Madrid ha caído derrotado frente al Espanyol después de una mala imagen de los de Ancelotti en una semana 'horribilis'. Después del 'Sheriffazo' ha tocado derrota dura en el campo barcelonés, despertando todo tipo de críticas de los seguidores blancos, muy a disgusto con el planteamiento de Ancelotti y la poca aportación de los futbolistas del Real Madrid.

Pedja Mijatovic, exjugador y exdirectivo blanco, no se mordió la lengua a la hora de señalar cuál es la radiografía. Las criticas del montenegrino comenzaron tras el segundo gol de Aleix Vidal.

Así se refirió a esa jugada: "Esta contra no puede pasar, tienes que colocar a la gente para que no te hagan daño. Es un desmadre total", afirmó para más tarde añadir que "todos los partidos tienen oportunidades para meterte cinco", señalando a la fragilidad defensiva de los blancos en estas últimas semanas.

Este plan es algo que debe corregir un Ancelotti que no "es capaz de encontrar la tecla". Desorden, fragilidad y vulnerabilidad son tres de los términos que se refieren a la situación defensiva actual del Real Madrid. Además, el plan del italiano parece no funcionar cuando Mijatovic es testigo de jugadas como la ocurrida al final del encuentro. "Si tu portero va a rematar no puedes sacar el córner en corto, tienes que ponerlo como Dios manda y aprovechar la altura de Courtois". "El Madrid se encuentra ahora mismo en una situación muy complicada", sentenció.

"Teníamos que reaccionar contra el Espanyol y nos pintan la cara"

Las reflexiones de Tomás Roncero tras la derrota del Real Madrid se centraron en el cambio de imagen de los blancos de unas semanas a esta parte, el poco trabajo defensivo y la mala organización del equipo.

"El Real Madrid empezó con mucho gol, con vigor físico y de pronto en una semana se nos hace de noche frente al Villarreal, perdemos contra el Sheriff, tenemos que reaccionar contra el Espanyol y te pintan la cara".

"Ha habido un despelote en el trabajo de contención. Los desajustes defensivos son de primaria. Alaba y Casemiro han quedado retratados por velocidad, Rodrygo y Vinicius no aportaron nada, todo es Karim Benzema, Karim Benzema y Karim Benzema. Estamos enganchados a un tío de 33 años. He visto a un equipo lento, espesísimo y falto de ritmo", sentenció.