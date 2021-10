En directo | Espanyol - Real Madrid, LaLiga en vivo

54' Fuera de juego, Real Madrid. Toni Kroos intentó un pase en profundidad pero David Alaba estaba en posición de fuera de juego.

49' Remate fallado por Eder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Toni Kroos con un centro al área tras un saque de esquina.

49' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Leandro Cabrera.

49' Remate rechazado de Karim Benzema (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de David Alaba.

48' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Sergi Gómez.

48' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Sergi Gómez.

45' Empieza segunda parte Espanyol 1, Real Madrid 0.

45' Cambio en Real Madrid, entra al campo Rodrygo sustituyendo a Eduardo Camavinga.

45' Final primera parte, Espanyol 1, Real Madrid 0.

45' Remate fallado por Raúl de Tomás (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Adrián Embarba.

44' Remate fallado por Óscar Gil (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Keidi Bare.

42' Corner, Espanyol. Corner cometido por Lucas Vázquez.

41' Remate fallado por Eder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de David Alaba con un centro al área tras botar una falta.

40' Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

40' Falta de Óscar Melendo (Espanyol).

39' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Adrià Pedrosa.

39' Remate rechazado de Lucas Vázquez (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Karim Benzema.

39' Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

39' Falta de Óscar Gil (Espanyol).

38' Remate fallado por Raúl de Tomás (Espanyol) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Adrián Embarba.

36' Falta de Karim Benzema (Real Madrid).

36' Leandro Cabrera (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

35' Lucas Vázquez (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

35' Falta de Adrián Embarba (Espanyol).

35' Fuera de juego, Real Madrid. Toni Kroos intentó un pase en profundidad pero David Alaba estaba en posición de fuera de juego.

33' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Óscar Gil.

31' Remate rechazado de Luka Modric (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lucas Vázquez.

30' Lucas Vázquez (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

30' Falta de Adrián Embarba (Espanyol).

28' Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

28' Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).

28' Keidi Bare (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

23' Falta de Eder Militão (Real Madrid).

23' Óscar Melendo (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario.

20' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Karim Benzema (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

18' Remate fallado por Eder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros que sale rozando el larguero. Asistencia de Nacho.

16' ¡Gooooool! Espanyol 1, Real Madrid 0. Raúl de Tomás (Espanyol) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Adrián Embarba con un centro al área.

15' Falta de Toni Kroos (Real Madrid).

15' Óscar Melendo (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

13' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Karim Benzema (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

12' Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).

12' Óscar Gil (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

10' Adrián Embarba (Espanyol) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

10' Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

10' Falta de Adrián Embarba (Espanyol).

8' Corner, Espanyol. Corner cometido por Thibaut Courtois.

8' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Adrián Embarba (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Óscar Melendo.

6' Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).

6' Óscar Melendo (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

5' Corner, Real Madrid. Corner cometido por Óscar Gil.

3' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Karim Benzema (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.

Falta de Adrià Pedrosa (Espanyol).

Eder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Toni Kroos (Real Madrid).

Óscar Melendo (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineaciones confirmadas

RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Cabrera, Sergi Gómez, Pedrosa; Bare, Melendo; Aleix, Embarba, Darder; Raúl de Tomás.

Real Madrid: Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Modric, Kroos, Camavinga; Vinicius y Benzema

Cómo y dónde ver

El Espanyol-Real Madrid se retransmitirá a través de Movistar Plus y podrás escucharlo a través de Carrusel Deportivo con Dani Garrido

La previa del partido

Los blanquiazules no encienden las alarmas, aunque son conscientes de que firmar un juego sin excesivas lagunas, pero sin resultados, no basta. Mejorar el acierto de cara a portería es una de las asignaturas pendientes más claras del conjunto catalán y lograrlo ante los blancos no parece una tarea sencilla.

Cuarto partido en 12 días para el Real Madrid en los que ha tenido de todo. Goleada y alegría disparada contra el Mallorca (6-1), mala imagen pero un punto frente al Villarreal (0-0) y la sorprendente derrota contra el Sheriff (1-2) en ‘Champions’; y ahora llega LaLiga Santander como terapia