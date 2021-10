Del "no se lo explica nadie" a "los resultados le respaldan": el tenso debate por la convocatoria nacional

Luis Enrique lo ha vuelto a hacer. El seleccionador español ha vuelto a generar un ardiente debate en el núcleo del Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo a causa de los últimos nombres de los convocados para la selección española. Las sorpresas de Bryan Gil, quien ha disputado tan solo tres partidos y ninguno de titular con el Tottenham y de Sergi Roberto, que como todo el Barça están en un proceso de crisis interna, han despertado todo tipo de opiniones.

El conjunto culé, a pesar de su pésimo momento de forma y de su irregularidad con los resultados, es el equipo que más jugadores aporta a la Selección de Luis Enrique. Un hecho que también ha despertado las críticas al entrenador del combinado nacional y que se ha reflejado en el último tramo de Carrusel Deportivo.

"La convocatoria de Luis Enrique no ha generado 'runrún', sino que ha sorprendido en la Federación Española. Sorprende porque Luis Enrique tiene una visión súper radical de esto y lleva antes a Gavi, que ha jugado cuatro ratos, antes que a Ander Herrera que la está rompiendo en el PSG y que tal vez es el mejor del equipo más mediático en estos momentos", explica Antón Meana.

"Abel Ruiz, Adama Traoré, Bryan Gil, Pedro Porro, Rafa Mir", son algunos de los ejemplos de jugadores que cita Antonio Romero como los nombres que Luis Enrique ha decidido llamar "de vez en cuando". Un hecho que provoca la confusión "de los propios futbolistas" como apunta el narrador del Real Madrid, Antonio Romero.

Jordi Martí y Talavera optan por defender al seleccionador a través de la autoría que siempre ha tenido esta Selección desde que fue nombrado seleccionador Luis Enrique y por los resultados obtenidos en la Eurocopa: "¿No habíamos asumido y entendido ya que la Selección de Luis Enrique es una Selección de autor? Lleva a los que mejor cree que se van a adaptar a su idea", mientras que Tala añade: "Esto va de ganar y de conseguir los objetivos y hasta el momento en un primer gran campeonato las cosas le han ido de menos a más y terminó en unas semifinales de una Euro. Eso le respalda. Podremos censurarle las formas cuando se exceda, pero los resultados le respaldan,", contrargumenta Talavera en apoyo al seleccionador.

Lluís Flaquer: "Sergi Roberto chirría un poco (en la lista) con ese espíritu de renovación de la Selección. Es un jugador que no casa con los nombres que suele manejar Luis Enrique, que además no está en su mejor momento ni mucho menos". La llamada del jugador del FC Barcelona es algo que tampoco puede explicarse Jesús Gallego, presentador de H25 Deportes. "¿Qué ha hecho Sergi Roberto desde la Eurocopa hasta este momento para no estar en la fase final y ahora sí? Eso no lo puede explicar nadie", sentenció.

Julio Pulido, por otro lado, critica la actitud del seleccionador a la hora de explicar sus decisiones, ya que en la rueda de prensa de la convocatoria al ser preguntado por la razón que lo llevaba a ver a Marcos Llorente ahora como delantero y no como defensa en la Eurocopa, su respuesta fue "porque me apetecía", disipando cualquier tipo de debate.

Las dudas giran en torno a una Selección que sigue sin tener un bloque definido de cara a la gran próxima cita tal y como apuntó Pablo Pinto: "Estamos a un año del Mundial y sigo sin saber qué equipo vamos a tener en el Mundial".