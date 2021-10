Kylian Mbappé, en L'Equipe: "Si me hubiera ido este verano, solo habría sido al Real Madrid"

Kylian Mbappé ha dado una entrevista exclusiva a L'Equipe que se ha publicado a las 23:30 de este lunes 4 de octubre. El delantero francés no se esconde y ha tratado todo tipo de temas: sus sentimientos, la situación actual con el Paris Saint Germain, el fracaso de 'les Bleus' en la Eurocopa.

"Si me hubiera ido este verano, solo habría sido al Real Madrid" ha reconocido a L'Equipe, en una entrevista en la que también señala que lloró en los momentos claves del mercado de fichajes.

El futbolista señala que avisó al PSG que no quería renovar antes de que se celebrase la Eurocopa y después afirmó que se iba a ir. Preguntado sobre si influyó Leo Messi en su futuro, dice que no lo hizo porque nunca tomó sus decisiones por capricho. "Había tomado mi decisión y estaba bien considerada”.

Sobre si le decepcionó quedarse en París, afirma que en ese momento, un poco sí que vivió ese sentimiento. "Cuando tienes la ambición de irte, si te quedas, no eres feliz. Llegué a casa rápido, tuve tiempo de llorar mientras no tenía partidos".

De las ofertas del Real Madrid, el futbolista reconoce que el equipo hizo varias ofertas y él dijo que las escucharan. "Se dijo que había rechazado seis ofertas de renovación con el PSG y no es cierto. Se dijo que no quería hablar con Leonardo, mientras que era el presidente el que se hizo cargo del expediente. Si me dicen que hable con el presidente, no voy a decir que no. Dijeron que quería arruinar el vestuario".

Por último, respecto a su futuro afirmó que hace ya bastante tiempo que está en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. "Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG, no le habría creído. Entonces no sabemos qué puede pasar, concluyó".

El futbolista también ha hablado en Radio Montecarlo

Radio Montecarlo también ha tenido la oportunidad de hablar con Kylian Mbappé y su entrevista sorprendió a todo el mundo. "Pedí marcharme porque en el momento que no quería renovar quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener a un sustituto de calidad", reconoció el futbolista en la radio francesa.

Además, mostró sus sentimientos cuando dijo que no le gustó demasiado que dijeran que iba a abandonar el PSG a finales de agosto, porque se sintió como un ladrón. "Dije a finales de julio que quería irme. Le dije al PSG que quería irme desde el momento en el que no quería renovar. Quería que el club tuviera dinero para un sustituto de calidad (...) Quería que todo el mundo saliera beneficiado".