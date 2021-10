"En algún momento va a tener que dejar de quedar bien con todos": el juego a dos bandas de Mbappé

El Sanedrín de 'El Larguero', con Manu Carreño, analiza la situación de la Selección española de fútbol antes de la semifinal de la Liga de Naciones ante Italia de este miércoles. Además, los colaboradores de la SER explican cuál es la situación de Kylian Mbappé tras sus declaraciones sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid:

El Caso Mbappé

Manu Carreño: "Tengo la sensación de que Mbappé está volviendo loco a todo el mundo. Y en algún momento va a tener que dejar de quedar bien con todos. Quedar bien con todos, todo el rato, va a ser complicado. Tiene que llegar el momento en que le diga al jeque 'Al-Khelaïfi, que me voy'. O que le digas a Florentino, 'que firmo'. Está quedando un poco largo, tenso. Va a ser un año complicado. Ayer los madridistas se iban contentos a la cama y después de la segunda parte de la entrevista que ha concedido a 'RMC Sports'... no tanto. Mbappé no descarta renovar con el PSG, anoche quedó bien con el Madrid, y en lo que se conoce de hoy queda bien con el PSG. Cualquier cosa puede ocurrir de aquí a final de temporada. Podías haber dado un paso al frente y decir 'mi intención es irme al Real Madrid'. Pero el año es muy largo y ha dicho... quedo bien con unos y con otros".

"En el Madrid siempre se ha pensado que si se firmaba este verano, mejor que mejor, porque nos evitamos un año más en París que puede ser muy largo. Puede que lo tenga atado pero siempre ha existido ese miedo de que 'si no nos arriesgamos a que esté un año más allí, mejor'. Este riesgo parece que está en algún lado".

Antonio Romero: "La primera pregunta que me viene a la cabeza es qué necesidad tiene Mbappé de salir ahora a dar una entrevista. No da una entrevista sin un objetivo final que es seguramente esto último de que el PSG le ponga una oferta absolutamente mareante para intentarle convencer. Cuando un futbolista gana mucho dinero, quiere ganar mucho dinero y quiere ser siempre el primero. Me da la sensación de que el culebron Mbappé está siendo demasiado largo. Debería dar un paso más firme hacia adelante. La afición después de esto se acuesta un poco más intranquilo en referencia al futuro de Mbappé, da la sensación de que quiere jugar a dos barajas".

"Es una entrevista a espaldas del PSG. La situación a cambiado radicalmente, hace mes y medio hubiera tenido sentido porque hubiera metido presión".

"¿Qué le da a Mbappé salir a decir esto? Juega a dos barajas".

"Lo que ha dicho Mbappé es que hace dos meses lo tenía muy claro y ahora en el fútbol todo puede pasar. No ha dicho que lo siga teniendo claro".

Julio Pulido: "Llegará un momento en el que se tiene que definir y para esto quedan tres meses. Me abono a la teoría de que lo tiene claro por lo que ha sucedido esta mañana con Florentino Pérez, me quedo con lo que dice en un corrillo que baja la guardia y dice que el 1 de enero habrá noticias de Mbappé y no el que lo desmiente cuando ve el revuelo que se ha montado. Lo tiene más que atado y cerrado".

"Le pueden dar la torre Eiffel. El matiz ahora es que Mbappé tendrá que decir publicamente de que por mucho que le den el quiere el proyecto deportivo del Madrid. Si Mbappé cierra en la entrevista la posibilidad de seguir en el PSG, la temporada que le queda es complicada con la afición. Tiene que dejar la puerta abierta porque puede ser un infierno".

Javier Herráez: "Esto está definido. Ha hablado un mes y pico después. Lo ha hecho tarde, pero esto es lo que contó Manu el día que dijo que iba a hablar. No hay más desconcierto, Mbappé quiere jugar en el Madrid y va a jugar en el Madrid".

Antón Meana: "Cuando llamas a los grandes clubes de Europa no se quieren meter porque saben que el Madrid lo tiene hecho. Lo único que puede pasar es que el PSG se vuelva loco y le ponga una prima de renovación tan grande que el chaval se quede".

Jordi Martí: "Solo quiero recordar que ya pareció hace unas semanas que ya lo tenía atado. Cuando se filtra a los medios que el tema está prácticamente atado y al final llega el chasco monumental... Se vendió que estaba cerrado".

"El que sale beneficiado es Mbappé porque piensa que la prima de fichaje no te bajará de 140 millones. Si dejas la puerta abierta... todo eso que vas llenando tus arcas".

"Lo que sabemos es que todos estos años de ahorro en el Madrid el resultado es que en efecto tienes dinero pero el equipo actual lo tienes debilitado y es peor que el de la temporada pasada".

La Selección de Luis Enrique

Javier Herráez: "Se ha quitado la careta con las declaraciones [Luis Enrique: "No os leo porque creo que sé más de fútbol que la mayoría, tengo más información que vosotros y sé claramente lo que busco"]. Habla por sí solo. Tiene un problema con la prensa. Está en su derecho de que le caigamos mal, pero diciéndolo como te lo dice... Yo fui de los más críticos con la lista de la Eurocopa pero luego fui uno de los primeros que dije que me había equivocado, eso no quita que puedas tener tu opinión y lo digas de manera educada".

Manu Carreño: "Luis Enrique, sé feliz. Me obligo a diferenciar entre dos Luis Enrique, uno es el entrenador que me gusta y otro el pisacharcos, que le encanta ponerse de barro. Está representando ahora a la Selección, a la Federación. Esto nos demuestra que el que llegó con mano izquierda era una mentira. Llegan las primeras curvitas y le sale ese Luis Enrique que siempre ha llevado dentro".

Antonio Romero: "Luis Enrique en la Federación ha montado un chiringuito. Quiero recordar una cosa que dijo, y que toda la Federación reconoció, me parece que no tiene ningún motivo de tratar así a la gente que va a las ruedas de prensa. Ha sido respetado por los medios de comunicación. No es un tema con el que me apetezca bromear. Han coincidido en el tiempo la rueda de prensa de Luis Enrique con la de Pau Gasol, son dos maneras muy diferentes de tomarse la vida y el deporte. He escuchado a muchos entrenadores eso de "yo no leo" y eran los primeros que lo primero que querían era un informe de todo lo que se decía en los medios de comunicación sobre él".

"Esto empieza a no ser una balsa de aceite. Hay gente dentro de la Federación que empieza a pensar incomprensible la actitud de Luis Enrique, es una realidad que nadie va a reconocer publicamente pero que tampoco va a negar. Esto no quiere decir que su situación penda de un hilo".

"El tiempo le ha dado la razón a Luis Enrique con Sergio Ramos, pero es absolutamente comprensible que se montara un debate nacional porque era el capitán de la Selección. Si cualquier otro seleccionador que no es del entorno del Barcelona llamara a un futbolista, en el estado que está, a Eric García, Sergi Roberot a un crío de 17 años que ha jugado cuatro ratos como es Gavi, se habría montado el mismo pollo".

Julio Pulido: "Él disfruta porque se ha creado este personaje. Desde mi punto de vista es verdad, sabe más de fútbol que nosotros, ha sido jugador y entrenador, y por su puesto que tiene más información que nosotros. Pero no hace falta que nos lo diga, no se tiene que inflar como un pavo para decir esto en una rueda de prensa. Es una chulería que se podría ahorrar. Si analizara las cosas que dice, el 90% se lo podría ahorrar".

"Esta estrategia me es familiar. Esto ya lo he visto en Mourinho, que es colocar a la prensa como el enemigo para movilizar a su gente y al vestuario".

Jordi Martí: "Muy respetado, que es el término que ha utilizado Antonio Romero, se puede cuestionar. Ahora mismo acabamos de poner en duda que sepa mucho más de fútbol que el conjunto de periodistas. Cuando él hizo la lista la descalificamos, dijimos que era un despropósito. Ahora bien, a Luis Enrique le diría que está obligado a dar entrevistas, el acceso a la información por parte del seleccionador de la Federación tiene que ser lo más amplio posible".

"Tengo la pauta completa contra Luis Enrique. Lo que sí hubo una gran diferencia en Barcelona es que nada más empezar dijo 'aquí el líder soy yo' y estaba Messi y tuvo que corregir. Ahora el líder de la Selección es él. ¿No crees que fue un poco excesivo lo que se le atizó a Luis Enrique por no esperar a Sergio Ramos que al final ha jugado cuatro partidos en un año? ¿No crees que lo de Gavi, Sergi Roberto, Nacho... es excesivo? A veces se le reprocha a Luis Enrique no traer jugadores del Madrid a la Selección, yo recuerdo a cuatro madridistas titulares en su equipo".

Antón Meana: "Me sorprende que no pasa nada. Luis Enrique se está inventando una polémica. Ha habido momentos tensos con Luis Aragonés, con Javier Clemente, con Van Gaal en el Barça, Mourinho en el Madrid... ahí hay momentos en el que el entrenador se enzarza con la prensa. Aquí no está pensando nada, vas a la rueda de prensa y no hay tensión. Está creando un conflicto que no existe. No es tenso este momento".