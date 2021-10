"No hay que precipitarse": Álvaro Benito pide calma ante el aclamado debut de Gavi y Yéremi Pino con España

La Selección venció a Italia y consiguió la clasificación para la final de la UEFA Nations League del próximo domingo. El partido, que llegaba tras la polémica de Luis Enrique con la prensa, cuenta con varias lecturas, entre ellas la forma de ganar, el debut de Gavi y Yéremi Pino y cómo se vive la relación entre el banquillo y el periodismo desde ambos puntos de vista. Para ello, el exfutbolista y colaborador de la SER, Álvaro Benito, pasa por los micrófonos de 'SER Deportivos' con Francisco José Delgado.

El partido ante Italia

"Me recordó al partido de semifinales de la Eurocopa, tuvo ciertos paralelismos, con la sensación de que este tipo de equipos nos vienen mejor. Que proponga, que el partido sea abierto, que te vengan a buscar, y asumir cierto riesgo como hizo la Selección al inicio del juego ante una presión tan agresiva como hizo Italia. Nos sentimos más cómodos, por todo lo que he dicho y a nivel emocional enfrentarte a la campeona en San Siro. No renunciar a la idea que te quiere proponer Luis Enrique".

El debut de Gavi y Yéremi Pino

"Gavi y Yéremi Pino, hicieron, los dos, una gran labor. Tenemos bastantes jugadores emergiendo, algunos asentados y que si sigue un curso normal tenemos futuro a medio y largo plazo para ser competitivos. Todavía están en fase de crecimiento, con futbolistas así que el techo se lo pondrán ellos. Su trabajo, su mentalidad y obviamente juega un papel importante las lesiones, como ha pasado con Ansu Fati. Te ilusionas al ver a jugadores con tanta madurez en un escenario tan complicado".

"Hay que destacar la capacidad competitiva de Gavi para lo joven que es, no es habitual ver a un jugador tan fuerte en el duelo, sabiéndose la lección muy bien, de lo que significa ser futbolista profesional. Normalmente los que suben tan jóvenes es por talento. Son un talento claramente diferente. Y luego las otras cosas las tienen que aprende, todo lo que viene detrás del fútbol profesional: ser competitivo y mentalmente fuerte. Parece que Gavi se lo tiene aprendido, hay que ver cómo evoluciona en el juego ofensivo porque en lo defensivo se las sabe todas. A Verratti se lo puso difícil. Es muy dinámico, muy fuerte, no se arruga y tiene un 'timing' a la hora de robar y defender hacia adelante. Por lo que a mí me cuentan, lo hará. Yo le he visto muy poco, lo que ha jugado en Barça, como la mayoría... pero lo que hemos visto nos invita a ser muy optimista. Mucha calma porque un futbolista hasta los 23 años está en un desarrollo claro, no hay que precipitarse en las evaluaciones jamás".

"He hecho muchos partidos del Villarreal en el campo, que es donde te haces una idea mucho más clara del potencial de un jugador y Yéremi Pino es que es buenísimo. Tiene una de las virtudes que escasean en el fútbol que es regatear. Tiene calidad, levanta la cabeza en la última decisión... me parece un jugador llamado a hacer cosas muy importantes en el fútbol europeo si no se tuerce y tiene un entrenador que le va a obligar a la parte oscura. Como buen canario, mucho talento y defender les ha costado un poco más, al menos en antaño, y Unai Emery le está convirtiendo en un jugador completísimo".

Luis Enrique y la prensa

"Lo entiendo como parte del juego. Conozco muy bien la parte del periodismo y se está en la búsqueda del contenido, noticias... lo que pasa que de puertas para adentro del fútbol esto importa poco. Es tan importante centrarte en la búsqueda del resultado, que lo demás, supongo al que es un poco más débil le afecta más y el que no, le afecta muy poco. Forma parte del juego, ni negativo ni positivo. Cuando estás desde dentro estás tan focalizado en tu profesión... Normalmente, no te afecta a no ser que pase algo muy transcedente relacionado con tu persona. Ahora que estoy entre dos aguas, más en la prensa, entiendo que hay mucho tipo de periodismo deportivo. Hay periodismo deportivo y lo otro".

"Luis Enrique no necesita reivindicarse. Lo que no se puede es analizar todo en función del resultado, no siempre el juego explica el resultado. España tuvo dos pérdidas muy peligrosas con 0-0 e Italia te pilla en una de estas, ¿qué pasa que te estás equivocando por el hecho de arriesgar? Hay que ir un poquito más allá en el análisis y mirar en una idea más a largo plazo. El resultado se explica desde muchas maneras: errores individuales, únicamente por aciertos e inspiración... Ayer, España tuvo momentos donde insistió en su idea a pesar de sufrir pérdidas en la presión de los italianos pero gracias a insistir el partido cambió. Muchas veces el resultado no debe ser el único elemento para enjuiciar el trabajo de un entrenador".