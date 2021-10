Una tarde de bolos y tiendas con Pablo y su acompañante psicoterapéutico

Ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental; el sábado, el presidente Pedro Sánchez anunció un plan dotado de 100 millones de euros. Y durante estos días hemos leído y escuchado porcentajes y números a los que deberíamos poner nombres.

Pablo y César

Pablo Malagón Hernández tiene esquizofrenia. Ya ha cumplido los 23. Por las mañanas acude a un centro especializado. Practica el fútbol, el baloncesto, le gusta el cine y especialmente, la música. Si le preguntan qué trabajo le gustaría hacer, les contestará que barrendero.

César de la Hoz es psicopedagogo, acompañante terapéutico y mediador familiar y escolar. Acompaña regularmente a Pablo desde hace más de cuatro años.

Hemos quedado a las puertas de una urbanización de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en la zona de la Dehesa, a las cinco de la tarde. Vamos a ir a jugar a los bolos, después a probarnos ropa y calzado a algunas tiendas. Acabaremos tomando algo y escuchando música en la terraza de un bar.

La importante labor de César

César, además de incidir en aspectos de su conducta, intentará que Pablo disfrute, favorecer la comunicación, que ponga palabras a la alegría, a la tristeza, incluso al enfado, planificar distintas alternativas para afrontar las situaciones y evitar del pensamiento único y el bloqueo: “De lo que se trata es de tener una vida como la que tiene todo el mundo. Llegar hasta aquí ha costado muchas tardes en que las cosas no salen. Hay que venir con él, que entre, pregunte, pague, juguemos, se divierta... Algo aparentemente tan sencillo, tiene mucho trabajo detrás. Por ejemplo, durante la semana quedamos para organizar lo que vamos a hacer hoy y que él sea capaz. Yo puedo ayudarle un poco, pero no llevarle de la mano. El trabajo de acompañamiento no consiste en que yo le lleve, se divierta y se vuelva para casa, sino que él sea suficientemente autónomo para hacerlo otro día. Incluso venirse él solo o planteárselo a algún compañero de su centro. Ese es el objetivo, trabajar para alcanzar la mayor autonomía que él pueda tener”, explica.

Este reportaje recoge lo ocurrido durante buena tarde de bolos y tiendas con Pablo y César.