Unai Emery: "¿Yeremi Pino? El club siempre acompañará a los jugadores que quieran dar el salto a otro equipo"

Unai Emery, entrenador del Villarreal, se ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' con Manu Carreño, repasando la actualidad de la Selección Española y el buen momento de Yeremi Pino, canterano del club castellonense y una de las mayores promesas del fútbol español.

Yeremi Pino y su buen momento

El jugador del Villarreal, por sus condiciones y su enorme potencial, es uno de los futbolistas más tentadores de cara los grandes clubes europeos. Tras sus buenas actuaciones en la UEFA Nations League con la Selección Española, el Villarreal está intentando alargar su contrato, pero Emery asume que el salto a un club más grande puede darse en cualquier momento. "Tenemos que disfrutar a Yeremi Pino. El Villarreal quiere mantener a sus futbolistas, pero si ellos quieren dar un salto, el club siempre los ha acompañado", confesaba el técnico.

Además, Emery se deshizo en elogios sobre su rendimiento y su convocatoria con la Selección Española. "Lo recogimos de las categorías inferiores porque en su primer entrenamiento demostró mucho, y se ha quedado hasta hoy. La Selección es un premio, pero debe ser cauto. Tiene gente que le ayuda y hará que este proceso sea más beneficioso que negativo", sentenció el entrenador vasco.

Sobre la actualidad de la Selección

La actualidad de la Selección Española, optimista tras la UEFA Nations League y cauta al mismo tiempo por la clasificación para el Mundial de 2022, ilusiona a Emery por el buen trabajo de Luis Enrique. "He seguido los partidos de la Selección, analizando como juegan desde la pizarra. Me ha gustado la propuesta, Luis Enrique siempre ha transmitido con el balón y sus equipos están muy preparados", admitía el del Villarreal.

A su vez, si es que aparece la oportunidad, no lo cierra la puerta a ser en un futuro seleccionador de España. "Es difícil decirle que no a la Selección, pero es que el fútbol da muchas vueltas y cambia mucho. Cuando empecé decía que me gustaba entrenar a cualquier equipo. No sé donde entrenaré en el futuro, pero ahora estoy muy cómodo en el Villarreal", afirmaba Emery, tranquilizando a la afición del club castellonense.

Su presente como accionista del Real Irún y la oportunidad de ser árbitro

No solo el Villarreal ocupa el tiempo de Emery, ya que es accionista del Real Irún. En esta aventura no está solo, ya que está acompañado por su familia. "El Real Irún supone mucho para mi familia. Tenía en mente esto desde hace mucho tiempo, y ahora queremos crear un proyecto futbolístico fuerte. Mi hermano está allí de presidente, yo les animo desde la distancia", confesaba el técnico.

Pese a que su presente está ligado a los banquillos, el vasco confesó que se planteó ser árbitro tras su retirada del fútbol profesional en el Lorca. "Quería usar mi experiencia como futbolista para poder arbitrar mejor, pero al final me decanté por ser entrenador", admitía el entrenador del Villarreal. Esas ideas en cuanto al arbitraje siguen estando en él, opinando sobre el polémico gol de Kylian Mbappé en la final de la Nations League. "El desvío del defensa no es suficiente como para anular el fuera de juego, pienso que no tuvo que valer. Según como están las normas es gol, pero se ve que Eric García no se beneficia de la situación Seguro que analizan esta jugada y en el futuro es fuera de juego", sentenciaba Emery.