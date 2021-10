400 kilómetros para ir a entrenar: el sacrificio de la perla bética Rodri y sus padres durante años

Rodri Sánchez está de dulce. El joven jugador del Real Betis debutó el pasado viernes con la sub-21 y este martes también fue titular en la victoria por 3-0 ante Irlanda del Norte en el partido de clasificación para el Europeo de 2023.

👀 El padre de Rodri y @manucarreno hablan sobre otros clubes y él lo tiene claro:



💥 "Que no se preocupen, ojalá pueda estar siempre en el Betis"



😍 Al @RealBetis lo quiero mucho, ningún equipo me ha dado esta confianza"



🔗 Aquí la entrevista íntegra: https://t.co/ueDHVXxjqO pic.twitter.com/8kfIZQAR3v — El Larguero (@ellarguero) October 13, 2021

El futbolista de 21 años ha contado en El Larguero este martes, junto a su padre, los enormes esfuerzos que han hecho en su familia para apostar por su crecimiento como jugador. Rodri ha pasado por las canteras de Real Madrid, Espanyol, Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña, entre otras.

Los momentos más complicados fueron cuando Rodri, que vivía en Talayuela, un municipio cacereño, jugaba en Real Madrid. Sus padres y él hacían 400 kilómetros para que fuese a entrenar cuatro días a la semana. Así lo contó su padre, Francisco, en El Larguero: "Desde aquí a Canillas, por ejemplo, 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta. Con el Atlético de Madrid igual. Ha sido muchísimo sacrificio, un sacrificio que ha durado 10 años muy importante. Muy importante. Hicimos una bendita locura. Cuando llegué al Canillas me dijeron que si me había vuelto loco y les dije que no, que yo apostaba por mi hijo. Ha salido bien gracias a Dios y gracias a Rodri por supuesto", comentaba su padre. "Tienes que apostar, porque si no arriesgas no ganas", añade Rodri.

Por si fuera poco, su madre dejó Talayuela para irse a vivir con él durante tres años a Sevilla. "En Coruña lo pasé muy mal y no quería volver a una residencia", ha explicado Rodri, que aseguraba que su estancia en Galicia fue muy dura para él.

Su estelar aparición en Primera con el Betis no ha dejado indiferente a los grandes clubes. "No puedo hablar, no puedo decir nada". Sin embargo, fue rápidamente interrumpido por Rodri. "Que no se preocupen, ojalá pueda estar siempre en el Betis. Al Betis lo quiero mucho, ningún equipo me ha dado esta confianza y el Betis me lo ha dado desde el primer minuto", ha explicado. "Soy del Betis y de ningún otro equipo, al Betis lo quiero mucho. No he visto en ningún equipo ni ningún estadio la pasión que hay por el Betis", ha sentenciado.