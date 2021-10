Juan Jesús Vivas: "Hay que poner todos los medios para que las repatriaciones se reactiven cuanto antes"

El 17 de mayo de este año, miles de inmigrantes procedentes de Marruecos se lanzaron hacia la porosa frontera entre Ceuta y el país del norte de África. Rápidamente la ola se convirtió en una llegada masiva que las autoridades fueron incapaces de contener, al menos al principio. Se cree que a lo largo de ese lunes y parte del martes entraron a la ciudad autónoma unas 12.000 personas, esto es, un séptimo de la población total de Ceuta.

La complicadísima gestión de la situación se tornó en devoluciones en caliente y una delicada decisión respecto a los menores migrantes, que no pueden ser devueltos bajo ningún concepto. Muchos de estos niños todavía permanecen en Ceuta. De todo esto hablamos con Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, en una edición especial de 'Hora 25' desde allí.

Juan Jesús Vivas, en Hora 25

Es necesario que haya plataformas de comunicación para que en el resto de España tengan información veraz y objetiva de lo que está sucediendo en Ceuta. Sigue siendo una situación gravísima, pero no es la del 17 de mayo. Yo quiero decir que no hay hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad, no estamos haciendo aquí un juicio para ver quién dice la verdad y quién no. El drama de los chicos quien no lo entienda no tiene corazón, pero hostigamiento y maltrato por parte de las instituciones no hay. La sociedad ceutí es absolutamente solidaria. Desde mayo aquí no ha habido el más mínimo comportamiento de xenofobia.

Los menores del espigón rechazan el recurso que les damos. Ellos quieren estar en la calle. Nuestra sociedad se construye respetando la ley y reconociendo los derechos humanos. El interés del menor es un asunto prioritario y la ley contempla la repatriación del menor. A veces el interés del menor no coincide con la voluntad del menor. Es una variable muy sensible que afecta a una parte muy débil de la población, pero hablamos de fenómenos migratorios y a dos pasos tenemos dos mundos completamente distintos. Esto se arregla con una política europea que ayude a los países vecinos a que haya progreso y esperanza.

Hemos cubierto la logística necesaria. Nadie puede pensar que aquí hay recursos suficientes para enfrentarse de sopetón a una avalancha de esta índole. Los menores están en una situación de absoluta precariedad. Yo le pedí al Gobierno de la Nación que aplicara el convenio para resolver una situación excepcional porque nosotros no teníamos capacidad. Creo que se actuó en interés del menor y en un entorno asistido. Los jueces han dicho que no y hay que acatarlo. Yo te puedo decir que los 75 fueron retornados con las garantías de las instituciones marroquíes. Yo no me considero que por ser español estoy en una posición ventajosa para implicarme en la valoración de las instituciones marroquíes. Si alguien quiere comprobar la categoría solidaria de España que venga a Ceuta.

El PP es la lista más votada en Ceuta. Ya en la campaña el debate sobre la convivencia en Ceuta se mantuvo y no le voy a repetir los incidentes que hubo por mantener una posición hacia la convivencia. La mayoría de los ceutíes no son los representantes de Vox aquí.

Yo creo que Ceuta fundamentalmente tiene en el sentir colectivo como un activo fundamental el estar amparados y ser partícipes del proyecto común llamado España. Nuestro principal activo es la defensa de la españolidad y eso tiene que respetar algunos códigos que creo que no está respetando Vox. El sentimiento de pertenencia a España no tiene que tener en Ceuta un credo político, ni raza. Tratar de transmitir una idea contraria no cabe aquí. La lealtad institucional es clave para que tengamos un nivel de cohesión y eso lo pretende romper Vox con su comportamiento. Si Vox va en contra del respeto y la solidaridad eso no es Ceuta.

Tenemos que ganar la batalla a Vox en las urnas. El pensar en una España inclusiva y abierta, que reconoce la diversidad como un factor de enriquecimiento es más potente que quienes creen que la diversidad es un lastre. La palabra ganará esta batalla. Tenemos que llegar a estos jóvenes, a estos niños, desde una posición de cariño, pero también de convencerlos de que retornen de una manera satisfactoria, desde el cariño y con las garantías.