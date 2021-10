De la Fuente sobre el gol de Mbappé: "Es absurdo que nos dejaran fuera de la pelea por el título"

Luis de la Fuente pasó por El Larguero para analizar las dos victorias de la selección sub 21 durante este parón de selecciones y además valoró los grandes talentos nacionales que están saliendo y que podrían dar más de una alegría a los aficionados españoles. A Pedri, Pau Torres o Eric García se han unido dos jugadores como Gavi o Yeremi Pino, que han logrado ilusionar gracias a su buen juego especialmente en el partido contra Italia.

¿Cuáles han sido tus sensaciones en estos dos partidos?

"Hemos ido de menos a más. Ha sido muy positivo. Teníamos 8 jugadores nuevos que tenían que adaptarse al desarrollo de la idea. Es increíble que se haya producido de manera sobresaliente".

Imagino que como seleccionador Sub-21 dependes mucho de los cambios y que Luis Enrique convoque a jugadores como Gavi te dará muchos quebraderos de cabeza al hacer la convocatoria

"Es el día a día de una selección. Hay poco tiempo para poder trabajar. Nos concentramos un lunes y el miércoles ya está jugando. Intentamos no cambiar mucho de convocatoria, pero desgraciadamente por como se produce, hay muchos jugadores nuevos. Son jugadores con tanto talento que en cuanto les das una idea la aceptan rápido".

Sufristeis mucho en el primer partido, ¿Cómo lo viste?

"El primer partido siempre es el más difícil. Era un partido que en circunstancias normales no hubiésemos sufrido tanto. Me gusta que los jugadores entiendan que no se consigue nada fácil. Los segundos partidos son mejores porque los chicos van asimilando los conceptos".

Que golazo marcasteis el otro día...

"Es verdad y sobre todo da fuerza a lo que vamos transmitiendo entrenamiento tras entrenamiento. En ese sentido nos sentimos realizados cuando los jugadores hacen lo que les decimos. Al final se consiguen objetivos".

Cuatro españoles nominados al Golden Boy...

"Maravilloso. Es el mayor de los reconocimientos. Cuando tenemos las concentraciones siempre les digo que tienen la suerte de estar en el mejor equipo del mundo. Ser un futbolista valorado en el país significa que todo el mundo te reconoce. Obtienen mucho beneficio de ese reconocimiento".

¿Te gusto el papel de la absoluta en la Nations League?

"Estuve muy contento viendo al equipo. Merecieron ganar todos los partidos y solo una decisión poco acertada nos quitó la victoria. Ya dije en su momento que no entiendo como eso no se considera fuera de juego. Es tremendamente absurdo que nos hayan dejado fuera de la pelea por un título".

¿Cómo crees que se van a desarrollar los partidos que quedan para clasificar al Mundial?

"Son dos partidos muy importantes para quedar primeros de grupo. Son partidos muy difíciles. Confió ciegamente en nuestro potencial. Tenemos futbolistas muy buenos y muy maduros. Estoy convencido de que nos meteremos como primeros".

¿Cuál es tu favorito para el Balón de Oro?

"Siempre me gustaría un español, pero estamos hablando de jugadores muy buenos. No te podría decir ahora mismo, pero en unos meses saldremos de dudas".