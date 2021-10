ETA: la historia que no debe olvidarse

Esta semana se cumplen 10 años desde que la banda terrorista anunciase su disolución. Más de 3.000 atentados, 857 asesinatos y cerca de 90 secuestros es parte de la herencia que ETA ha dejado en España. Toda una generación ha crecido, afortunadamente, sin vivir su violencia. Ahora, la historia del terrorismo vuelve a las aulas para explicar a los más jóvenes el pasado más reciente -y oscuro- de nuestro país.

"Si os enseño esta foto, ¿sabríais decir quién es?". Así empezamos la conversación con Rebeca, María, Jaime y Estrella, cuatro alumnos de 1º y 2º de bachillerato del colegio San Viator, en Madrid. Los cuatro, tras dudar unos segundos, responden casi al unísono que la imagen corresponde a Miguel Ángel Blanco -el concejal de Ermua asesinado por ETA en julio de 1997-.

Según un estudio elaborado en 2020 por Gad3, el 60 por ciento de los jóvenes (menores de 35 años) en España no conoce a Miguel Ángel Blanco. Este dato representa el desconocimiento que existe en materia de terrorismo en general, y del terrorismo de ETA en particular -especialmente notorio entre los adolescentes-. "El caso de Miguel Ángel supuso un hito en la respuesta social contra ETA en toda España y para la generación inmediatamente anterior. Algo se está haciendo mal para que un porcentaje tan alto de jóvenes no sepa quién es Miguel Ángel Blanco".

Raúl López Romo es historiador y además coordinador del proyecto educativo 'Memoria y Prevención del Terrorismo'. En su creación han participado dos ministerios, Interior y Educación, junto con el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo y La Fundación Víctimas del Terrorismo. Se compone de 7 unidades didácticas dirigidas a los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, que tienen el objetivo de hacer memoria y evitar la radicalización. Están redactadas por siete expertos en las cuatro lenguas de España. Comenzaron a escribirlas durante el Gobierno de Mariano Rajoy y han terminado ahora, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Existe una tendencia al olvido contra lo que tenemos que luchar"

Los materiales son utilizados en asignaturas como Historia de España o Filosofía para tratar el tema del terrorismo. El proyecto se implantó en el curso 2018-2019, sufrió un parón durante la pandemia, y ahora se ha retomado. Comunidades como Madrid, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Andalucía, Comunidad Valenciana y Navarra utilizan los materiales didácticos que se complementan con el testimonio de las víctimas educadoras. 11.000 alumnos han escuchado sus testimonios en toda España para ayudarles a crear conciencia. "Existe una tendencia al olvido contra la que tenemos que luchar", dice López Romo. "El proyecto invita a los alumnos a ponerse en el lugar de una víctima, que lean, que vean y escuchen el testimonio de los que sufrieron de cerca el terrorismo".

Los jóvenes de hoy desconocen pasajes de la historia reciente de España. "Les pilla lejos (lo mismo les da conocer algo que ocurrió hace 30 años que hace 100) porque no lo han vivido directamente -aunque sí reciben nociones a través del relato de sus padres o abuelos-". Según una encuesta del Deusto Barómetro 1 de cada 5 jóvenes vascos creía que utilizar la violencia estaba justificado para conseguir algo en política. "Cuando haces un cambio cosmético, pero mantienes la cultura de la violencia, un discurso de odio durante décadas, toda esta radicalización no desaparece de la noche a la mañana. Por eso, 10 años más tarde existe esta justificación de la violencia sobre todo en política", afirma el historiador López Romo.

El proyecto pretende deslegitimar la violencia y el terrorismo. "Utilizar la violencia es injusto, no tiene sentido y acaba provocando víctimas inocentes sea cual sea el periodo. El mito que sigue vivo sobre ETA es que surgió para luchar contra el Franquismo. De aquellas justificaciones iniciales, vinieron estos lodos. Y es que el 95 por ciento de los asesinatos de ETA fueron cometidos después de acabar la dictadura".

El papel de las víctimas

Este proyecto cuenta con el testimonio de las víctimas educadoras que entran en el aula para contarles su historia. El desconocimiento sobre terrorismo es por un lado positivo, porque no han vivido los atentados de ETA ni tampoco otros más recientes como el 11-M o los atentados de Barcelona y Cambrils. Sin embargo, es necesario que aprendan y conozcan los hechos para no repetir el pasado. "Si no conocemos nuestra historia y no conocemos los hechos no podremos prevenirlos para evitar que vuelvan a suceder", nos dice Carola García Calvo, investigadora principal del Instituto El Cano.

"Detrás del impacto de un atentado hay personas, familias, con una historia personal que no difiere de la propia vida de los jóvenes. Su voz y su papel es fundamental para enseñarles el terrible impacto del terrorismo". "Lo mejor es sentir empatía y eso se consigue a través de las víctimas que tanto han sufrido. Esto remueve a los chavales", cuenta el coordinador de 'Memoria y Prevención del Terrorismo'.

María José González, la profesora de historia de María, Rebeca, Jaime y Estrella (los estudiantes con los que hemos hablado) explica: "Los chicos no conocen la historia. Al igual que hablamos de otros pasajes dramáticos como el Holocausto, tenemos que tratar otros problemas más cercanos. El terrorismo es uno de ellos. Se puede perdonar; se puede vivir habiendo sufrido el terrorismo, pero sobre todo hay que conocer la historia y saber qué sucedió en el pasado". "Las víctimas son las embajadoras de una memoria colectiva de la que hay que aprender para que el pasado no se repita".