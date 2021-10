Sánchez y la inviolabilidad del rey: "No creo necesaria esa condición para el jefe del Estado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy con Àngels Barceló su posición sobre la inviolabilidad del rey en la Constitución. "No creo necesaria esa condición para el jefe del Estado", ha asegurado.

PEDRO SÁNCHEZ, EN LA SER Primera entrevista al presidente del Gobierno tras el congreso del PSOE de este fin de semana, en 'Hoy por Hoy' con Àngels Barceló.

Sánchez ha insistido además en que el rey emérito Juan Carlos I debe dar explicaciones de los motivos que le han llevado a vivir fuera de España. Ha afirmado que el PSOE no va a entrar en un debate sobre la institución monárquica o el modelo de Estado y ha reiterado su apoyo a Felipe VI, a quien separa de las actuaciones de Juan Carlos I.

"Tenemos un gran rey"

Sánchez ha subrayado que el PSOE está "comprometido" con la monarquía parlamentaria: "Tenemos un gran rey". En la entrevista en la SER ha explicado que el PSOE no apoya las comisiones de investigación que otros partidos piden en el Gobierno porque se plantean en los términos de "república y monarquía".

A su juicio, en lo relativo al rey emérito hay que separar la institución de la persona y, por eso, no van a aprobar esas investigaciones parlamentarias que caminan hacia el cuestionamiento del sistema de Estado. "No vamos a entrar en ello", ha zanjado.

"Me causa tristeza todo este debate, no tanto por el rey Juan Carlos, sino porque tenemos un jefe del Estado austero que defiende una forma de practicar su condición de monarca contemporáneo. Y yo me reconozco en ese tipo de actitud", ha dicho Sánchez.

El presidente ha mantenido que el exjefe del Estado debe dar explicaciones a las preguntas que "tiene la ciudadanía en mente" y explicar las "razones que le han llevado a ausentarse de España y vivir fuera".