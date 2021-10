Sánchez clausura el Congreso defendiendo un proyecto verde y feminista y ensalzando a los expresidentes

El pasado viernes comenzó en Valencia el 40º Congreso del PSOE y, tras un sábado marcado por la escenificada imagen de unidad con el abrazo entre los expresidentes González y Zapatero con Pedro Sánchez, este domingo llega a su fin un fin de semana de celebración de los valores y la historia del partido socialista que el propio Sánchez se ha encargado de clausurar con un discurso en el que ha analizado tanto lo comentado y debatido en estos tres días como las bases de lo que se llevará a cabo en los próximos meses desde el Gobierno.

Bajo el lema 'Avanzamos' ha hecho un repaso de los grandes temas en los que se centra ahora mismo el Gobierno, presumiendo de gestión de la pandemia, prometiendo poner fin a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP o la abolición de la prostitución o celebrando haber cumplido con promesas como la subida del SMI, aumentar el poder adquisitivo de los jubilados o la aprobación de un IMV para luchar contra la pobreza infantil.

Pero sobre todo, la defensa de la socialdemocracia. “¡La socialdemocracia que dieron por liquidada goza de una salud de hierro!”, expresó Sánchez tras repasar que “las sociedades europeas estamos haciendo una apuesta por la socialdemocracia”.

Defensa del legado de los expresidentes

Sánchez ha ensalzado la figura de los expresidentes socialistas del Gobierno poniendo en valor la trayectoria política de ambos, González y Zapatero, presumiendo de un Partido Socialista “fuerte” y con “unidad” que es "imprescindible para la prosperidad de España". "Dentro de unos días se van a cumplir diez años del final de ETA y fue un gobierno socialista, Zapatero y Rubalcaba, los que acabaron con el terrorismo de ETA y no fue por casualidad, sino por intentarlo con todas sus fuerzas y con inteligencia", ha dicho el presidente. Asimismo, ha lanzado un dardo al PP al asegurar que "los socialistas nunca usamos el dolor de las victimas como arma política contra la derecha". También ha defendido a capa y espada las siglas del PSOE y ha puesto como ejemplo la transformación de España en los gobiernos de Felipe González.

"Los socialistas estaremos aquí, seguiremos con las mismas siglas y valores cuando ellos hayan mudado de nombre siete veces más. Los socialistas seguiremos modernizando España como lo hizo Felipe González en los años 80 y 90 abriendo España a Europa y al mundo", ha señalado, poniendo como ejemplo también a Zapatero: "Vamos a seguir como Zapatero cuando puso el cuarto pilar del estado que fue las ayudas a la dependencia".

Sánchez reivindica un partido verde y feminista

El secretario general del PSOE proclamó que en España no surge un partido político verde como en otros grandes países europeos porque “hay uno y se llama Partido Socialista”. Cinco meses después de que el PSOE perdiera las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid contra la popular Isabel Díaz Ayuso e incluso se viera superado por la candidatura verde de Más Madrid, Sánchez se refirió ante la cúpula y la militancia socialista a la existencia de “partidos políticos verdes”, como el que trata de impulsar Íñigo Errejón. “Mucho se especula sobre por qué no toman fuerza partidos políticos verdes en nuestro país. No es porque haya menos conciencia ecologista. Al contrario, los españoles somos gente comprometida con la suerte del planeta”, esgrimió Sánchez.

Además, alegó que si no toman fuerza en España los partidos políticos verdes que ya existen es por “la misma razón que con el feminismo”. “Ya hay un partido feminista y ecologista en España: se llama Partido Socialista”.

Sánchez se compromete a alcanzar el 90% de vacunados a final de año

El presidente del Gobierno se ha comprometido este domingo a que antes de fin de año el 90% de la población mayor de 12 años esté vacunada en España. El jefe del Ejecutivo ha iniciado su discurso refiriéndose a la dura situación vivida por España y por todo el mundo ante la pandemia de coronavirus. Ha subrayado que si España ha salido de la pandemia de la COVID-19 es porque el Gobierno tuvo “más aciertos que errores” al gestionarla, mientras otros aprovechaban para buscar “atajos” al poder.

Ha subrayado que España ha avanzado para superar la pandemia y, según clasificaciones internacionales, ocupa el segundo puesto entre los países seguros frente a la COVID-19 y lidera el porcentaje de población vacunada en España. "Cumplimos pese a los agoreros el 70% de vacunados antes de que terminara el verano y vamos a cumplir antes de que termine este año el 90% de la población mayor de 12 años vacunada", ha afirmado.

"Gratitud eterna" a los ministros que estuvieron en tiempos más oscuros

El presidente del Gobierno ha mostrado su “gratitud eterna” por el “trabajo y el compromiso” que despliegan y desplegaron los ministros de su equipo en el Ejecutivo, porque “en los momentos más duros, supe que no estuve solo para tomar las decisiones más difíciles”. Agradece así el apoyo recibido por la "gran familia" del partido durante la gestión de la pandemia de coronavirus.

"Vosotros me disteis la fuerza para tomar decisiones tan difíciles como el confinamiento de nuestro país, que permitió salvar 500.000 vidas; gracias, gracias y gracias compañeros y compañeras, gracias de corazón", ha manifestado Sánchez durante su discurso de clausura. Ha asegurado que quienes en los momentos "más duros" de la pandemia estaban en puestos de responsabilidad siempre sintieron el apoyo de los compañeros del partido, y ha aseverado: "Cuando lo sencillo era dejarse arrastrar por el desánimo, nos disteis un apoyo real que nos dio fuerzas".

Sánchez ha rememorado las noches en blanco y los momentos "con el pecho encogido" por los dramas de miles de personas, momento en el que ha mencionado al exministro de Sanidad, Salvador Illa, quien se ha puesto en pie para recibir el aplauso del plenario. "En los peores momentos, cuando estábamos concentrados en salvar vidas, otros intentaron encontrar un atajo para llegar al poder", ha lamentado Sánchez, quien frente a ello ha reivindicado el "legítimo orgullo" de los socialista de haber sido coherentes consigo mismos.

Renovación de la estrategia de salud mental

Ha lamentado que la estrategia de salud mental que hay en España no se renueva desde 2009, y aseguró que será “de nuevo” un Ejecutivo socialista “quien lo haga”. Recordó que el Ejecutivo ha aprobado un Plan de Acción de Salud Mental, dotado con 100 millones de euros, y se comprometió a renovar la estrategia de salud mental “antes de que acabe el año”.

Asimismo, comentó que hace pocos días tuvo uno de los encuentros “más conmovedores” desde que es presidente del Gobierno, una reunión con personalidades y sociedades que llevan años reivindicando un “mayor compromiso” con la salud mental. Además, aprovechó su discurso para explicar que, según las cifras oficiales, en España se suicidan diez personas de media al día. “Esa es la mayor y más traumática expresión de un problema de salud que es real pero poco visible en España”, añadió.

Defensa del bono cultural

Pedro Sánchez defendió este domingo el reciente anuncio del bono cultural de 400 euros para los jóvenes y reprochó al Partido Popular que ellos “no solo no ayudaron” a la cultura, sino que “se ensañaron con ella”. Destacó que dicho bono facilitará el acceso de los jóvenes a la cultura, pero también servirá para impulsar al sector cultural, al que “protegimos con uno de los primeros reales decretos leyes cuando todavía estábamos confinados”.

Se preguntó “qué hizo por la cultura la derecha en la anterior crisis”, y lamentó que “no solamente bajó los presupuestos de cultura, sino que subió el IVA de los productos culturales del 8% al 21%”. Comentó que hoy la sociedad “es bien consciente de que, al igual que los trabajadores de otros muchos sectores esenciales, los creadores y trabajadores de la cultura son imprescindibles para el desarrollo intelectual de nuestro país”.

Sobre Cataluña y la ultraderecha

El presidente del Gobierno ha asegurado que el PSOE persistirá en el diálogo con Cataluña, aunque haya quienes le acusen de querer "romper España", y ha sentenciado: "Cuando otros se hayan cansado de odiar, nosotros seguiremos trabajando por la convivencia".

Por otro lado, ha alertado de la contaminación que provocan las corrientes de ultraderecha en la vida política española y, especialmente, en una derecha tradicional, que está "acomplejada y desorientada". "No les basta que tengamos la legitimidad del electorado ni el apoyo del Parlamento. No les bastan esos avales porque son los de la democracia, y la democracia solo les vale si ellos gobiernan", ha denunciado.

También arremete contra PP y Vox

El presidente del Gobierno arremetió contra el Partido Popular y Vox por su oposición a que se reforme el artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra “disminuidos” y sustituirla por otra terminología con la que se siente identificado el colectivo de personas con discapacidad. Sacó a relucir la propuesta del Ejecutivo para modificar el artículo 49 de la Constitución en línea con lo que demanda hace años el sector de la discapacidad, con el Cermi a la cabeza. “Se niegan a modificar en la Constitución la expresión ‘disminuidos’ para llamar a las personas con discapacidad”, lamentó Sánchez. “Y con la misma cerrazón que se niegan a modificar una sola palabra de la Constitución se resisten a cumplirla en su integridad”, denunció.

Sánchez manifestó el “compromiso inquebrantable” del PSOE “con la democracia parlamentaria y representativa” a la hora de promover reformas legislativas y constitucionales como esta que busca una referencia propia del siglo XXI para el colectivo de las personas con discapacidad.

El Congreso Federal aprueba la nueva Ejecutiva del PSOE

El Congreso Federal ha aprobado este domingo con un 94,94% de votos la propuesta de la nueva Comisión Ejecutiva Federal formulada por Pedro Sánchez como secretario general, configurada en la noche del sábado. Su anterior Ejecutiva, que se aprobó en el convulso 39º Congreso Federal de 2017, recibió un respaldo del 70,5%, por lo que en esta cita, que los socialistas describen como "el congreso de la unidad", Sánchez ha logrado un cierre de filas casi total respecto a aquel cónclave.

Una Ejecutiva de claro perfil femenino, ya que ocupan hasta el 60% de los puestos, mientras que los hombres son el 40%. Además, con una amplia presencia territorial, ya que son solo Melilla y Ceuta los que no tienen representantes. Aquí se puede consultar el listado completo de miembros de la renovada Ejecutiva.