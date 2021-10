'El bicho que se devora a sí mismo': Ignatius y sus problemas de salud mental

Ignatitus Farray, monologuista, actor, guionista, miembro de 'La Vida Moderna' (junto a Broncano y Quequé) y cantante del grupo "post- punk" Petróleo, ha publicado el libro 'El bicho que se devora a sí mismo', ilustrado por Aroha Travé y publicado por 'Temas de Hoy'.

No desvelaremos los hilos de la trama. Solo avanzamos como muestra que, por ejemplo, Ignatius asesina en directo a un famosísimo presentador de televisión y hay escenas de sexo entre líderes de la política difíciles de imaginar. Aunque quizás, lo más importante, es cómo Ignatius cuenta (a su manera) los problemas de salud mental, alcohol de por medio, agravados durante estos tiempos de pandemia, que le llevaron a una situación crítica.

Esta entrevista-reportaje está muy alejada del estilo y la forma del libro, más fiel al modo en que Ignatius se desenvuelve encima del escenario. Pero sí, se respeta el fondo. La grabación tuvo lugar el barrio de Malasaña, Madrid, calle del Espíritu Santo, en un viejo edificio con bombonas de butano y carritos de la compra en los balcones. Juan Ignacio Delgado Alemany nos citó en un espacio coworking, sede de la empresa El Grito Sordo S.L. El atrio del coworking estaba y está decorado con macetas, sillones con tapetes de ganchillo, mesas donde se toma café en tazas de peltre y pinturas que invitan a la filantropía. Al fondo hay unas escaleras estrechas que conducen al sótano, acondicionado para oficinas y sala de reunión. Fue allí, sentados frente a frente y separados solo por el tablero de una mesa alta, donde Ignatius contó sus problemas de salud mental y sus derivadas:

“Efectivamente, tuve que ir al hospital con una especie de no sé si delirium tremens. Yo si no bebía cada tres horas, no podía evitar esos temblores. Me metí en un hoyo y tuve recurrir en ese momento a los ansiolíticos y posteriormente a terapia psiquiátrica que mantengo aún después de un año. Ahora mismo me encuentro bastante bien. Llevo sin beber desde enero y continúo con la terapia. Tengo mucha suerte de dedicarme profesionalmente y ganarme la vida con esto. Ahora incluso puedo ir a teatros, son actuaciones más cómodas, pero me acuerdo que los primeros diez, 15 años era una puta locura actuar a las dos de la mañana en una discoteca. Llegabas al bar a las diez y hasta la una no actuabas. Claro, tú estás ahí haciendo tiempo básicamente bebiendo. Después de la actuación sales eufórico y lo más probable es que sigas de fiesta y bebiendo..., entonces una cosa fue acompañando a la otra. Digamos que se fue asociando la bebida, las actuaciones y la ansiedad, pero en esta ocasión, en las circunstancias de la pandemia que nos afectó a todos, sí que me fui metiendo en ese hoyo, en esa soledad. Y llega un momento en que se te nubla el horizonte. Realmente eres incapaz de ver más allá”

Si decides seguir adelante con el reportaje, podrás escuchar a Ignatius Farray compartir sus reflexiones sobre la salud mental y la comedia, los miedos y ansiedades encima del escenario, los problemas con el alcohol y la mitificación autodestructiva del fracaso.