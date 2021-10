Estas son las mejores series de televisión del siglo XXI, según más de 200 expertos

No suele haber respuesta unánime a la hora de decidir qué película, serie de televisión o libro es la mejor. Las preferencias de los espectadores varían según sus gustos, condición social o experiencias. Sin embargo, la BBC ha recopilado un informe elaborado por más de 200 expertos en televisión para dar la lista definitiva de las mejores series del siglo XXI. En total, 206 críticos, periodistas, académicos y figuras relevantes de la industria televisiva, de 43 países, han abordado la compleja tarea de elaborar un ránking.

Cada votante enumeró sus 10 series de televisión favoritas de estas dos décadas y a partir de esa premisa, fueron calificando una a una y clasificando para lograr un listado representativo de las mejores series televisivas. Las series son muy dispares entre sí, pero si algo tienen en común es la innovación y el ingenio. Entre las clasificadas, predominan las series anglosajonas, aunque también tienen cabida las series españolas, suecas, francesas, alemanas o danesas.

Las series elegidas son muy dispares. Desde 'Juego de Tronos', el fenómeno que pegó fuerte hace cuatro años hasta 'Girls', una comedia juvenil que cuenta la historia de cuatro amigas. La lista también incluye la mítica 'Breaking Bad', cuyo argumento gira en torno a un hombre que se dedica a fabricar drogas sintéticas. Otra que no podía faltar en la lista es 'Black Mirror', un fenómeno de Netflix sobre el lado oscuro de la tecnología y con historias que plantean un futuro distópico.

Esta muestra también refleja la transformación de la televisión en estas dos décadas, desde la revolución de las comedias y dramas, hasta los contenidos más posmillenial, pasando por series históricas, policiales y de ciencia ficción.

Las 100 mejores series del siglo XXI

1. The Wire (2002-2008)

2. Mad Men (2007-2015)

3. Breaking Bad (2008-2013)

4. Fleabag (2016-2019)

5. Juego de Tronos (2011-2019)

6. Puedo destruirte (2020)

7. The Sobras (2014-2017)

8. The Americans (2013-2018)

9. The Office (Reino Unido) (2001-2003)

10. Succession (2018-)

11. BoJack Horseman (2014-2020)

12. Six Feet Under (2001-2005)

13. Twin Peaks: The Return (2017)

14. Atlanta (2016-)

15. Chernobyl (2019)

16. The Crown (2016-)

17. 30 Rock (2006-2013)

18. Deadwood (2004-2006)

19. Lost (2004-2010)

20. Lo más grueso (2005-2012)

21. Frena tu entusiasmo (2000-)

22. Black Mirror (2011-)

23. Better Call Saul (2015-2022)

24. Veep (2012-2019)

25. Sherlock (2010-2017)

26. Watchmen (2019)

27. Line of Duty (2012-2021)

28. Friday Night Lights (2006-2011)

29. Parques y recreación (2009-2015)

30. Girls (2012-2017)

31. True Detective (2014-2019)

32. Arrested Development (2003) -2019)

33. La buena esposa (2009-2016)

34. El puente (2011-2018)

35. Fargo (2014-)

36. Downton Abbey (2010-2015)

37. Banda de hermanos (2001)

38. El cuento de la criada (2017-)

39. La oficina (EEUU) (2005-2013)

40. Borgen (2010-2022)

41. Schitt's Creek (2015-2020)

42. Peep Show (2003-2015)

43. Money Heist (2017-2021)

44. Comunidad (2009-2015)

45. The Good Fight (2017-)

46. Homeland (2011-2020)

47. Grey's Anatomy (2005-)

48. Inside No 9 (2014-)

49. The Bureau (2015-)

50. Detén y prende fuego ( 2014-2017)

51. Small Axe (2020)

52. Esto es Inglaterra 86, 88 y 90 (2010-2015)

53. ¡Llame a mi agente! (2015-2020)

54. Happy Valley (2014-)

55. The Shield (2002-2008)

56. The Big Bang Theory (2007-2019)

57. The Young Pope (2016)

58. Dark (2017-2020)

59. The Underground Railroad (2021)

60. House of Cards (2013-2018)

61. Avatar: The Last Airbender (2005-2008 )

62. The Good Place (2016-2020)

63. Pose (2018-2021)

64. Detectorists (2014-2017)

65. Orange is the New Black (2013-2019)

66. Mare of Easttown (2021)

67. RuPaul's Drag Race (2009) -)

68. Cosas más extrañas (2016-)

69. 24 (2001-2010)

70. Battlestar Galactica (2004-2009)

71. Iluminadas (2011-2013)

72. Las chicas Gilmore (2000-2007)

73. Planeta Tierra (2006)

74. Utopía (2013-2014)

75. Babylon Berlín (2017-)

76. Rick y Morty (2013-)

77. American Crime Story (2016-)

78. The Killing (Dinamarca) (2007-2012)

79. Mindhunter ( 2017-2019)

80. House (2004-2012)

81. DO: Made in America (2016)

82. Big Little Lies (2017-2019)

83. Inseguro (2016-2021)

84. Gente normal (2020)

85. Narcos (2015-2017 )

86. Cómo conocí a vuestra madre (2005-2014)

87. The Comeback (2005-2014)

88. The OA (2016-2019)

89. Dexter (2006-2013)

90. It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91. Westworld (2016-)

92. Muéstrame un héroe (2015)

93. Treme (2010-2013)

94. Louie (2010-2015)

95. Luther (2010-2019)

96. Catástrofe (2015-2019)

97. Hannibal (2013-2015)

98. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99. Steven Universe (2013-2020)

100. Gambito de Dama (2020)