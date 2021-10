Sergio Reguilón ha sido uno de los nombres propios en la Premier League durante este fin de semana. No lo ha sido por un gol, ni por una asistencia, ni tampoco por salvar a su equipo en el partido frente al Newcastle United. El lateral español avisó al colegiado del encuentro entre el Tottenham y el Newcastle de un extraño movimiento de gente en las gradas. El árbitro del partido, Andre Marriner, decidió suspender de inmediato el choque: al llegar al área que le señaló el defensa español se había dado cuenta de que un aficionado se había desmayado.

El suceso ocurrió al borde de la final de la primera mitad, cerca de que los jugadores enfilasen camino a los vestuarios. El partido estuvo más de quince minutos parado mientras las asistencias médicas atendían al aficionado. Este lunes, Sergio Reguilón ha pasado por 'El Larguero', con Manu Carreño, para explicar cómo vivió esta situación.

"Se me pasó por la cabeza que iba a pasar lo peor. Sabía que había desfibriladores, por eso yo intenté ayudar".

"Estaba afectado cuando se suspendió el partido, me temía lo peor (...) Cuando se reanudó el partido, nos dijeron que el aficionado estaba fuera de peligro".

"Estaba tan nervioso que se lo dije al árbitro de todas las maneras. Le pedí ayuda a Dier, que entiende bien el español, para que se lo dijese al árbitro y actuar rápido (...) Tuvo que pensar que estaba loco, pero por suerte me hizo caso".

"Me quedé en shock. La reanimación estaba siendo muy intensa. Cuando ves eso y te toca seguir jugando, no tienes la cabeza en el campo".

"Hojbjerg coincidió con Eriksen en la Eurocopa. Hablé con él y me ayudó a superarlo".

"Me dicen mucho que he podido salvar una vida, pero creo que hice algo normal, algo humano (...) No creo que hayamos hecho algo fuera de lo normal, no me podía quedar callado viendo eso".