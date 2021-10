Badosa, la depresión y su éxito: "Se puede pasar por eso y después triunfar"

En la madrugada del domingo al lunes, la española Paula Badosa hizo historia en el tenis femenino español al convertirse en la primera ganadora de Indian Wells. Solo Conchita Martínez había conseguido jugar la final de este torneo, considerado el quinto grande pese a no ser un Grand Slam. Lo hizo en dos ocasiones, pero no consiguió ganarlo, algo que ha logrado Badosa. Lo hizo tras imponerse a Vika Azarenka por 7-6, 6-2, 7-6 en tres horas de partido. "Gracias, porque sin mujeres como tú hoy yo no estaría aquí", le dijo Badosa a Azarenka, exnúmero uno del mundo, al término del partido.

Con esta victoria, Badosa tiene opciones de clasificarse para las WTA Finals. Sobre su cierre de temporada, las sensaciones que le deja la victoria en Indian Wells, los episodios de ansiedad que sufrió en el pasado y los últimos cambios en su cuerpo técnico ha hablado Paula Badosa con Manu Carreño en 'El Larguero'.

Hola Paula, muy buenas.

Hola, qué tal, chicos.

De 0 a 10, ¿Cuánto estás de cansada?

De cansada 10, pero al final la felicidad que tengo es más de 10, así que compensa.

¿Es este el partido más difícil, el más duro, que has jugado en tu carrera?

Podría ser, podría ser. Fue un nivel altísimo, ella exigía cada vez más, cada vez metía una marcha más. Es una gran campeona, una jugadora increíble. Es una leyenda de este deporte. Hace nada la veía ganar Grand Slam y ahora poder estar jugando una final contra ella es una sensación increíble, un sueño para mí.

Eso que nos cuentas ahora y que incluso le dijiste a ella en la pista en ese discurso tan bonito en el que recordaste a Azarenka que hace unos años la veías en la tele... ¿Eso en algún momento del partido se te pasa por la cabeza? ¿O eso se aparca todo? Las veces que la has visto en la tele, que soñabas jugar con ella...

Creo que te pasa antes. Antes del partido si pensé que me iba a enfrentar contra ella, una jugadora como ella, sabía que tenía que jugar a mi máximo porque sé que una jugadora como ella en las finales juega mejor. Dentro de la pista no se me pasa por la cabeza. Solo pensé en competir, en que quería ganar esa final como fuese, y se me olvidó la persona que estaba al otro lado.

Me dice Álvaro Benito, nuestro experto en tenis, que has estado cambiando de entrenador. En el último año y medio un par de veces. Pero da la sensación de que ya has encontrado lo que buscabas para llegar a este punto.

Si. No me gustan mucho los cambios, sinceramente. En el último año he cambiado un par de veces, pero solo cambio cuando lo necesito y es necesario. Ahora mismo, con Jorge, mi entrenador actual, nos conocemos de hace muchos años. De hecho, hemos hablado estos días que él era mi entrenador cuando gané mi primer punto WTA. Mi primer título. Él me conoce de hace mucho tiempo, siempre hemos tenido muy buena relación dentro y fuera de la pista, y creo que me aporta esa tranquilidad, ese equilibrio y esa comodidad fuera de pista que me hace estar muy cómoda.

¿Físicamente te ves más poderosa ahora en la pista?

Sí. La verdad que ahí también he dado un paso hacia adelante muy grande. Ahora los partidos los aguanto mejor, me siento más rápida y creo que ahí he dado un paso.

Álvaro Benito: ¿Cómo estás del hombro después del partido de ayer?

Bueno, es algo que llevo arrastrando un poco este mes y medio. Llevo muchos partidos y mucho desgaste y quizá tengo el hombro más resentido. Pero no me ha impedido jugar. Si a final de temporada no hay dolores es que algo pasa.

Álvaro Benito: ¿Cuál es tu hoja de ruta ahora? Vas a Cluj, después de la heredera de la Copa Federación de toda la vida y después, las WTA Finals si te clasificas en Guadalajara. ¿Esa es tu hoja de ruta?

Bueno. Ese va a ser mi calendario hasta final de temporada. Para Cluj dependo un poco de si me aseguro el WTA Finals o no. Pero sí, a priori va a ser esa.

Álvaro Benito: Recuerdo cuando Paula Badosa estaba confinada allí en Australia, antes del Open, en una entrevista que hicimos en vídeo y nos contaba cómo lo estaba pasando. Siempre ha sido abierta a la hora de hablar de los problemas que tuvo hace unos años de ansiedad, de depresión... Se han hecho virales algunas declaraciones tuyas tras haber ganado el título hablando de ello. Hablando de cómo te ha ayudado pasar por momentos complicados para tener un 2021 tan bueno.

De hecho, hacía mucho tiempo que no lo decía y hace un par de días lo dije en pista después de un partido. Lo veía importante. Quería decirlo también cuando estoy pasando por un momento bueno. Tengo memoria y sé por donde he pasado y quería remarcar esto y mandar un mensaje a toda la gente: esto es algo normal. Las personas que estén ahora por eso pueden superarlo y puede triunfar. Al final la vida son estas cosas y luchar por ello.

Entre los miles de felicitaciones que habrás recibido, con ese detalle que tuviste con la afición española, ¿Cuál es la que más te ha sorprendido?

La verdad que no he tenido mucho tiempo para leer. Ha sido todo muy rápido. Necesito un par de días, de momento no he podido ver mucho, solo he hablado con gente cercana.

Has dado una gran alegría al deporte español y a ti, por no tirar nunca la toalla y seguir peleando. Ahora a por más objetivos: ganar un Grand Slam, ser número uno del mundo... ¿eso está en tu cabeza?

Si, eso siempre ha estado en mi cabeza desde muy pequeña. Es un sueño y sigue estando ahí. Lucharé por eso.

Nos pide que te mandemos este mensaje una de las grandes tenistas españolas que colgó la raqueta hace poco. "¡Cachorrita! Simplemente darte la enhorabuena una vez más. Me alegro mucho por ti y por este título. Que lo disfrutes mucho y sigue así".

No me lo esperaba, ella es muy grande, tengo una gran relación con ella desde muy pequeña que fui a Barcelona. Desde el principio me trató muy bien, me abrió los brazos. Es una gran persona a parte de lo gran tenista que ha sido. Tengo la suerte de poderla llamar amiga. Me da pena que se retire, pero creo que todos vamos a tenernos que retirar. Podré disfrutar esta última semana con Carla Suárez.

Pues nada, Paula. Que vaya muy bien. Suerte en lo que queda.

Muchas gracias, que vaya bien.