Abolición o legalización: así abordan los países europeos la prostitución

El Gobierno aseguró hace un par de días que uno de los objetivos de esta legislatura es la abolición de la prostitución porque es una práctica que esclaviza a las mujeres. En España, el proxenetismo y la explotación sexual son ilegales pero la prostitución en sí no está regulada por ley. Cuando hablamos de abolición lo primero que nos viene a la cabeza es el esclavismo, que está muy relacionado con esta lacra. En 'La Ventana' nos hemos preguntado cómo gestionan otros países de nuestro entorno la prostitución y hemos decidido contar con nuestros corresponsales Sara Canals (Francia), David Fergar (Noruega), Isabel Ferrer (Países Bajos) y Joan Soler (Italia).

¿Cómo está la prostitución en otros países?

Los pioneros en abolir la prostitución fueron los países nórdicos. Suecia en concreto lo hizo en 1999 y diez años después Noruega siguió sus pasos. Lo fundamental del modelo nórdico es que se define la prostitución como un problema social que debe ser regulado por el código penal y que sanciona al putero y proxeneta. De hecho, según cuenta David Fergar, las penas a los puteros son desde los seis meses de cárcel a dos años si la víctima es menor, aunque la mayoría de condenas se quedan en multas económicas.

La prohibición afecta también a los noruegos en el extranjero. Es decir, un noruego que iría a otro país de turismo sexual podría ser condenado. En cuanto a la eficacia, desde la entrada en vigor de la abolición en 2009, las prostitutas desaparecieron de las calles, pero no por ello desapareció la prostitución sino que se llevo a la clandestinidad. Por tanto, es muy difícil saber si ha disminuido. Muchas mujeres son inmigrantes y al llegar sin papeles es una vía fácil para conseguir dinero y salir adelante.

En Francia, la abolición de la prostitución entró en vigor en 2016 y no solo sanciona al putero, sino que ofrece ayudas a las mujeres para que salgan de la prostitución. Les ofrecen subvenciones y programas de reinserción profesional. No obstante, como explica nuestra corresponsal Sara Canals, continúa el debate porque hay división de opiniones entre las principales asociaciones de prostitutas. Por un lado, hay quienes consideran que fue una ley justa, revolucionaria en su momento, pero cuestionan su implementación. Este sector cree que no se está haciendo lo suficiente para que sea eficaz y luego hay quienes denuncian que la ley pone aún más en peligro a las prostitutas y trabajadoras sexuales. La mayoría están más expuestas a la violencia ya que están abocadas a la clandestinidad y hay mas precariedad en el sector.

Ayudas de 300 euros a las mujeres que abandonan la prostitución en Francia

Además, las asociaciones coinciden en que hay falta de compromiso por parte de las autoridades para aplicar la ley. Casi no se hacen campañas de comunicación o sensibilización, hay poca prevención en las escuelas y poca formación en la administración, según cuenta Canals. Asimismo, las ayudas para las mujeres que abandonan la prostitución son insuficientes pues son de 330 euros al mes durante dos años.

Por otro lado, las sanciones al putero en Francia no incluyen cárcel, son sanciones de 1.500 euros o 2.750 en caso de reincidencia. Aunque se les da la opción de realizar talleres de concienciación para dejar de pagar por 'ir de putas'. La buena noticia es que se ha disminuido la explotación sexual en los último años. Unas 500 mujeres se han beneficiado de las ayudas y se estima que hay 40.000 prostitutas, según los datos de 2016, y se han registrado 6.000 multas a puteros. Sin embargo, la prostitución de menores ha aumentado en un 30% en los últimos cinco años. Se trata de adolescentes de 15 y 17 años que se prostituyen a través de las redes sociales o Airbnb de forma clandestina, lo que complica el rastreo.

Holanda permite ejercer la prostitución

En los Países Bajos, la prostitución se legalizó en el año 2000 con el fin de combatir el tráfico de personas y la explotación. Desde entonces se considera una profesión como las demás. Las prostitutas tienen que pagar impuestos, contratar un seguro médico y tienen que alquilar los propios escaparates donde la ejercen, los famosos escaparates del famoso barrio rojo de Ámsterdam.

Sin embargo, según relata la corresponsal Isabel Ferrer, sigue habiendo estigmas y discriminación a la hora de ejercer la prostitución en este país. Es muy difícil que contraten una hipoteca o que abran una cuenta bancaria de negocios porque se considera una profesión de riesgo. Además, a pesar de la legalización a la que ha habido que poner enmiendas y parches con el tiempo, se sigue combatiendo la trata de personas, la explotación laboral y la prostitución ilegal. En estos momentos hay una ley en el Senado que se está debatiendo que dice que el putero si tiene la noción o sospecha de que la prostituta puede estar forzada o trabajar contra su voluntad y de todos modos la utiliza como cliente, pueden penalizarle.

Prostíbulos prohibidos, pero prostitutas legales en Italia

En Italia hay una contradicción. Los prostíbulos están prohibidos, pero no la prostitución. Es decir, tanto hombres, mujeres y trans pueden ejercerla pero a nivel individual, porque es decisión de la persona que la ejerce. Según explica el corresponsal Joan Soler, con la entrada en vigor de la ley, se trasladó la prostitución de las calles a la periferia y se consiguió erradicar aquel lamentable espectáculo de mujeres semidesnudas. Además, en 2008 aumentaron las sanciones a los clientes por obstruir el tráfico con sus vehículos o por negociar un precio como prueba de la inducción a la prostitución.

Sin embargo, las dificultades para los puteros son tan enormes que ha surgido el turismo sexual. Como los vecinos de Suiza y Austria, donde la prostitución es legal resultan costosos para los italianos, deciden viajar a España todos los años con ese fin. De hecho, algunos reconocen que España es un país alucinante para 'ir de putas' comparado con los asedios de Italia.

Poco a poco se va reduciendo esta práctica y según las estadísticas, en 2008 se estimaba que había 150.000 prostitutas, el 70% en la calle. En 2015, unas 100.000 y en 2019 unas 75.000. Influye, según Soler, que se han multiplicado las ayudas a mujeres que desean salir de ese círculo vicioso: les proporcionan hogar, documentación y trabajo.