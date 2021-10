"Cada vez menos Vinicius carambola y más Vinicius crack"

El Real Madrid venció al Shakhtar Donetsk por 0-5 en lo que podía ser una complicada salida para los blancos, pero que acabó siendo un plácido encuentro. Vinicius se erigió como la estrella madridista con un doblete, y confirmó que pasa por el mejor momento de su carrera. Sobre todo ello habló Pedja Mijatovic en El Larguero.

Pedja Mijatovic: Partido muy serio del Madrid, quizás ha costado el inicio. Pero poco a poco, con el balón han llegado los goles, sobre todo en la segunda parte. El Madrid necesitaba un partido así. Cada vez menos Vinicius carambola y más crack. El chico levanta la cabeza y ya mide muy bien, se convierte poco a poco en un auténtico fenómeno.

Manu Carreño: Vinicius el año pasado hizo seis goles en 49 partidos, este año lleva siete en 11... ¿es cosa de la confianza?

PM: El año pasado recibió muchas críticas por no acertar, ha aguantado mucho. Eso es que tiene personalidad. Con 21 años ha superado todo ello, no había mucha confianza en él y lo ha demostrado. Jugando así me extrañará que no llegue muy lejos.

MC: Y es que ahora ya no sólo marca Benzema, también Vinicius...

PM: Es impresionante la cantidad de goles que marca Benzema, pero viene muy bien que alguien más marque goles importantes. Le va a venir muy bien al Madrid esa aportación.

MC: Y también partidazo de Modric, que está empezando parece.

PM: Si, es un chaval joven, ¿no? Lo conozco muy bien, nos ha dado muchas alegrías y es un gran profesional. Jóvenes como Camavinga o Valverde pueden aprender muchísimo de él. Junto a Kroos y Casemiro tienen mucha gasolina y nos pueden dar muchas alegrías.