La mesa de "jóvenes promesas" de la política que analizó el fin de ETA hace diez años se reúne de nuevo

Denis Itxaso, delegado del Gobierno en País Vasco, Borja Sémper, expresidente del PP en Guipúzcoa y Eneko Goia, alcalde de San Sebastián, se han reencontrado ante los micrófonos de la Cadena SER diez años después de juntarse en un programa especial por el fin de la actividad de ETA.

Los tres políticos han reconocido los grandes avances de la sociedad vasca en materia de convivencia y la cantidad de pasos al frente que se han dado para alcanzar la paz en la región. "Hemos cambiado mucho, aunque aún quedan cosas por hacer. Tantos años de terrorismo han dejado rescoldos de odio. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que quienes pensábamos que matar no era lo correcto, éramos los que teníamos razón", ha declarado Sémper.

En la misma línea Itxaso ha asegurado que la sociedad actual está todavía asimilando la situación. "Creo que estamos adquiriendo ahora conciencia de lo que fue todo aquello. Creo que la verdad está al desnudo y muchos de los testimonios que estamos escuchando estos días demuestran que estamos adquiriendo conciencia de lo que representó la violencia de ETA", ha dicho.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha incidido en que el cambio en Guipúzcoa ha sido grande, pero que no conviene olvidar para evitar cometer los mismos errores. "Tengo la suerte de no tener guardaespaldas y poder entrar en la parte vieja de San Sebastián sin problema, pero eso antes no era así. Aún quedan cosas por hacer, sin duda, pero creo que este ejercicio de no olvidar es importante. Hay que recordar lo que muchas personas han sufrido para que, en el futuro, recordemos a dónde nos pueden llevar determinadas espirales", ha reconocido Goia.

Los tres políticos han reconocido que, en épocas anteriores, entrar en determinadas zonas de San Sebastián era "muy complicado", en palabras de Sémper. Por ello, las que fueran tres de las grandes promesas de la política vasca de hace diez años, reconocen ahora que la convivencia ha ganado al terror de ETA.

El delegado del Gobierno ha aprovechado también para zanjar la cuestión de los GAL ante los micrófonos de la SER. "También debemos verdad, justicia y reparación para las víctimas del GAL. Nadie tiene derecho de combatir el terrorismo haciendo lo mismo desde el estado. Esas actitudes atacan al estado de derecho y hay que recordar que solo el estado de derecho a través de sus cargos públicos, empresarios, periodistas, ciudadanos, en definitiva, es el que mata al terrorismo. Y lo hace con la política, a través de la persuasión", ha insistido Itxaso.