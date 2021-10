Actores extranjeros hablando en español con sus propias voces, posible gracias a la Inteligencia Artificial

Escuchar a actores y actrices de películas extranjeras hablar en cualquier idioma, no a través del doblaje, sino con su propia voz. Es la realidad a la que nos vamos acercando y que Santiago Niño ha presentado en La Ventana de los Números.

Hablamos de una nueva tecnología en desarrollo que utilizará la Inteligencia Artificial para crear voces en otros idiomas, a partir de la propia voz del actor. Niño explica que consiste en “coger vocablos, tonos y entonaciones”, proceso que se hace “a través de parámetros que pueden ser cientos o miles” y que, finalmente, “se recombinan traducidos”.

A pesar de parecer algo salido de la ciencia ficción, Niño explica que no estamos tan lejos de ello: “Lo comenté con una persona que está metida en el tema y me dijo que suena muy fuerte, pero que en el fondo no es excesivamente complicado”.

Se trataría además de una inteligencia artificial de primera generación, es decir, no funciona de forma totalmente autónoma y requiere de una o varias personas para manejarla.

Además de revolucionar el cine y las series, esto podría abarcar más campos, como el de la educación: “Una conferencia que de un premio nobel o un experto de lo que sea y donde sea puede ser oída y vista en tiempo real en todo el mundo con su voz correspondiente”.

Actualmente, en conferencias o exposiciones en directo en varios idiomas, se necesita de una traducción simultánea para ser entendida. El propio trabajo de traductores y actores de doblaje podría quedar relegado a un segundo plano si esta tecnología se desarrollara por completo.

La profesión de traductor, en peligro

“Esto tiene su parte fea o negativa”, asegura Niño, “la profesión de traductor simultáneo o doblador o dobladora tiene los días contados”. No es el único frente al que se enfrentan estos profesionales, que recientemente han criticado el uso de subtítulos ‘poseditados’ en la exitosa serie de Netflix ‘El Juego del Calamar’.

Esta edición supone una traducción automática hecha por una máquina, que sólo en último instante revisa un traductor profesional, a menudo cobrando mucho más dinero por ello de lo que ganaría con una traducción al uso.

Noticias falsas más realistas

Otro problema que presenta esta nueva técnica es la dimensión de credibilidad que puede añadir a las noticias falsas. Niño recuerda que “ya existe una tecnología con la que en una película puedes poner la cara de quien quieras”. Habla de los ‘deep fakes’, vídeos en los que se superpone la cara y cuerpo de una persona a la de otra, creando escenas muy realistas en las que por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama habla sobre ‘fake news’.

Con esta nueva evolución, Niño teme que “tú puedes coger la voz del Papa, o la de un premio Nobel de la Paz, y reconvertirla”, con lo que ello supone.

Las posibilidades son infinitas, y “con el tema de la Inteligencia Artificial hemos abierto una puerta que no soy capaz de ver hasta dónde puede llegar”, concluye.