'El rumor del oleaje', una de las historias de amor más bellas de la literatura

Yukio Mishima nació en Tokio en 1925. Era descendiente de una familia emparentada con los samuráis. Al crecer, no pudo ingresar en el ejército como piloto debido a la tuberculosis lo que provocó en él una profunda frustración que decidió paliar con el ejercicio y la literatura. Está considerado como el principal escritor de la posguerra japonesa junto con su amigo Yasunari Kawabata.

Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y otros 20 ensayos entre las que destacamos 'Confesiones de una máscara', 'El rumor del oleaje' o la tetralogía 'El mar de la fertilidad'. Mishima murió en 1970 cometiendo el seppuku, un suicidio ritual de herencia samurái, mediante la decapitación.

'El rumor del oleaje' se publicó en 1954 y está considerada como una de las historias de amor más bellas de la literatura. Es delicada, hermosa y nos muestra una cultura y una forma de ver el mundo sorprendente.

La naturaleza y la forma de vida del Japón tradicional

Como señala el blog Un libro al día, 'El rumor del oleaje' es tan rigurosa y bien estructurada como todas las obras de Mishima pero con un lirismo que, junto a su ingenuidad y sencillez argumentales, le presta cierto aire de fábula. Esto, unido al tópico del amor prohibido, recuerda a textos de hace muchos siglos. La naturaleza es el personaje principal. Esa isla primitiva e idílica, su costa, el cambiante océano, los amaneceres y puestas de sol, el faro que sirve de apoyo. Pero hay otro personaje no humano: la mentalidad y forma de vida del Japón tradicional encarnado en un grupo de pescadores, prácticamente autosuficientes recluidos para siempre en su terruño y sus aguas.

'El rumor del oleaje' se propone defender a toda costa los valores del Japón más tradicional, denigrando para ello cualquier elemento que suene a moderno o extranjerizante y que suponen claramente una amenaza. Pero lo hace con calma y sutileza orientales, sumergiéndonos en un mundo tan exquisito que, unido a la facilidad de su lectura y a su corta extensión, siempre apetece visitar.

La acción tiene lugar poco después de la Segunda Guerra Mundial. Las huellas –vegetación costera calcinada, cazas en prácticas que atruenan el aire, tráfico infernal de vehículos bélicos –contrastan con la paz de Utajima y hacen resaltar todavía más, si cabe, su incuestionable encanto ampliamente descrito.

'El rumor del oleaje' puede ser, según Alberto Piernas, la más apropiada para introducirse en el universo de Mishima. Narra el nacimiento y consumación del idilio entre dos adolescentes situados en un mundo arcádico, primitivo y elemental: una minúscula isla japonesa en la que sobrevive una comunidad de pescadores apartada de la civilización y donde se percibe por doquier el olor salobre del mar, la fragancia de las cuerdas de cáñamo, el humo invisible de las hogueras y el rumor de un oleaje azul intenso que todo lo circunda y donde la tecnología, los teatros y el bullicio de la "civilización" son simplemente rumores lejanos.

Una isla cuyos colores, sonidos y olores dan el toque especial a la historia

Cuenta Juan Gómez-Pintado que Yukio Mishima, después de viajar a Grecia y quedar muy impresionado por su cultura clásica, se inspiró en la obra pastoril 'Dafnis y Cloe' de Longo de Lesbos, del siglo II, para escribir 'El rumor del oleaje'. Mishima invoca a la naturaleza y a la creencia en sus antiguos dioses como fórmula para una vida de plenitud.

El personaje de Yosuo le sirve a Mishima para mostrar el adecuado contraste entre los oportunistas sin valores que prosperan al amparo de la familia y el dinero y esa gente valiente y fuerte que son la norma en la isla. Shinji es un hombre con "empuje", valeroso, que nunca es presa de la duda ni la desesperación, por mucho que se le tuerzan las cosas. En él parece querer reflejarse Mishima como superación de sus propias angustias y complejidades.

Señala el blog The lord of the books que 'El rumor del oleaje' no puede leerse sin recrearla en imágenes: el color gris del cielo, la marea alta y violenta de la noche, el rumor de las olas, el olor a sal que acompaña el aire. Es un libro muy descriptivo cuyas definiciones tienen sentido para el conjunto global de la historia de amor: la historia de Hatsue y Shinji es especial porque transcurre donde transcurre, en este ambiente pescadero, en esta isla donde la gente todavía vive de un modo casi primitivo. Una isla cuyos colores, sonidos y olores dan el toque especial a la historia, nos indican cuáles son las emociones de este amor. Y es muy importante esta sincronización, esta manera de integrar el paisaje con la historia de amor.