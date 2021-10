"Momento histórico de la democracia española": Gabriel Rufián acaba bailando bachata a ritmo de 'El Madrileño'

"Te lo van a echar en cara". El diputado de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha seguido los pasos de otros políticos como Pablo Iglesias y Mónica García y ha acabado bailando en Buenismo Bien. A pesar de que no ha perreado como sus antecesores, ya que reconoce que no sabe bailar ese tipo de música, el político se ha animado a bailar una bachata al ritmo de Soy Ateo, el último éxito de C. Tangana y Nathy Peluso.

Todo ello gracias a Henar Álvarez, quien intervenía en la entrevista al político de Esquerra Republicana para preguntarle si le gustaría perrear con ella. Después de que el político que dijera que no iba a perrear porque no controlaba ese estilo musical, Rufián le confesaba que tan solo sabía bailar un poco de salsa. Una confesión que llevaba a Henar a proponerle bailar la canción Ateo a ritmo de bachata: "Bachata no sé, pero vamos a hacer algo".

Gabriel Rufián baila al ritmo de El Madrileño

No obstante, y a pesar de reconocer que tampoco iba a saber defenderse en este estilo musical porque nunca lo había bailado, Gabriel Rufián y Henar Álvarez se han puesto a bailar en el estudio de la Cadena SER frente a Quique Peinado y Manuel Burque a ritmo de El Madrileño y Nathy Peluso. Un evento que han calificado primero como "momento histórico de la democracia española" y a continuación como algo más propio de una verbena de un pueblo cualquiera como Villavicente de Arriba.

Tras el final de la canción y, por consiguiente, del baile, Gabriel Rufián reconocía frente a los micrófonos de la Cadena SER que nunca había bailado con alguien vestida de novia: "Es lo más parecido a una boda en la que he estado nunca". Y es que, dado que Halloween está a la vuelta de la esquina, Henar Álvarez ha venido vestida para la ocasión.

"Te lo van a echar en cara"

Después de recuperarse tras el baile entre Henar Álvarez y Gabriel Rufián, Manuel Burque ha asegurado que este momento iba a abrir telediarios: "Ya te lo digo yo". Una opinión que bajo el punto de vista de Quique Peinado era un tanto exagerada puesto que quedará, en su opinión, relegado a programas de zapping. Pero sí hay algo en lo que coinciden los presentadores de Buenismo Bien Es que este baile será mencionado en el Congreso como lo fue el de Mónica García: "Te lo van a echar en cara".

Sin embargo, Gabriel Rufián cree que no le van a decir nada porque en el Congreso ya están curados de espanto por todo lo que ha pasado durante estos últimos años: "No creas". Un baile que ha supuesto un punto y final a la primera visita de Gabriel Rufián a Buenismo Bien.