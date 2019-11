Pablo Iglesias no puede hacer campaña en Buenismo Bien y acaba perreando 'La Gasolina'

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha acudido este martes a Buenismo Bien para enfrentarse a una entrevista en la que no ha podido hacer campaña electoral. Teniendo en cuenta que será el único candidato a la presidencia del Gobierno que pasará por el programa antes de las elecciones del próximo 10 de noviembre, Quique Peinado y Manuel Burque han decidido que Iglesias no podría hablar sobre el programa de su partido ni interferir en la intención de voto de sus oyentes.

De hecho, y con el objetivo de que el líder de la formación morada no se saltara las normas, los presentadores le explicaron que pondrían de fondo la versión bachata del himno del Partido Popular cada vez que hablara sobre sus promesas de cara al 10 de noviembre. Pero no solo eso. Burque también le explicó que cada vez que nombrara un punto de su programa electoral, él le respondería con un punto del programa de Ciudadanos.

El "buenismo" llega al debate

Lejos de amedrentarse, Pablo Iglesias aceptó las condiciones del programa e iniciaron una entrevista muy personal en la que hablaron sobre el concepto del buenismo, sobre el lado oscuro del Congreso y sobre algunas curiosidades de su carrera en la política como su primer encuentro con Santiago Abascal en un ascensor del Congreso.

Aprovechando su visita, y dado que este programa se grabó antes del debate celebrado el pasado lunes, Quique Peinado le pidió que dijera la palabra "buenismo" durante alguna de sus intervenciones. Y no solo aceptó la propuesta, sino que la cumplió. El líder de la formación morada llegó a hablar sobre el "buenismo" hasta en dos ocasiones, llegando a contagiar a un Pablo Casado que también empleó dicho término en otra ocasión.

Pablo Iglesias a ritmo de La Gasolina

Por otro lado, el entrevistado habló sobre su relación con Íñigo Errejón tras desligarse de Unidas Podemos, sobre su experiencia como padre e incluso sus trucos de belleza. Después de tratar sobre todos estos temas, Pablo Iglesias se enfrentó a Henar, quien le preguntó, entre otras cosas, si alguna vez había hecho la "chichicobra": "No, no, no, yo si voy, voy".

También reconoció que lo da todo cada vez que suenan temas como de reguetón como La Gasolina. De hecho, y después de explicar que perrea todo lo que puede, tanto Iglesias como Henar comenzaron a bailar completamente entregados con el éxito de Daddy Yankee de fondo. Todo ello ante un público entregado que no daba crédito ante lo que estaba viendo.