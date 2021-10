Los fundadores del Intercity, primer club español en bolsa: "Lo buscarán más equipos"

"Una cosa es ser de un equipo, y otra muy distinta es que el equipo sea tuyo", reza la página del Club de Fútbol Intercity nada más entrar en ella. Suena ambicioso y tentador pese a la dimensión del equipo (milita en la 2º RFEF, cuarta categoría del fútbol español), y no es para menos: este club alicantino es el primer club español en salir a bolsa.

El proyecto, fundado por Salvador Martí y Javier Mira, quiere revolucionar la forma de financiarse en el fútbol español. Ambos fundadores y Juanfran Torres, exfutbolista del Atlético de Madrid e inversor del club, pasaron por los micrófonos de 'El Larguero' para explicar el funcionamiento del Intercity.

El primer club español en salir a bolsa

La forma de financiación, novedosa en España pero habitual en otros países, es uno de los argumentos de peso para el grupo de inversores para alcanzar el objetivo de llegar a lo más alto. "Todos los clubes de Segunda hacia abajo sobrevivían por donaciones. Pero cuando se acaban... Por eso decidimos que los accionistas debían decidir el futuro", explicaba Salvador Martí.

El funcionamiento sería similar al de un mecenas, pudiendo comprar y vender acciones a gusto del inversor. "En este caso cualquier accionista, cuando quiera, puede vender y se sale del proyecto. Estoy seguro de que esta forma de financiación la van a buscar más equipos", aclaraba Juanfran Torres. Esta nueva forma de aumentar el presupuesto es una garantía de éxito, ya que, según Javier Mira, para crear un proyecto ganador "se necesita un presupuesto acorde".

Respecto al precio de las acciones, estas costarán en un principio 1,20 euros, pero serán un punto de partida que no solo fluctuará en torno a la oferta y la demanda... sino que también influirán los resultados deportivos. "Los resultados van proporcionalmente relacionados con el precio de la acción, así lo entendemos nosotros. El precio representa lo que puede ser en el futuro un club", expuso Javier Mira.

La actualidad del Atlético de Madrid

Juanfran Torres, pese a no estar ya en el Atlético de Madrid, sigue viviendo muy cerca la actualidad del club colchonero. Por ello, el exfutbolista analizó el estado del equipo en el que más alegrías vivió en su carrera. "Empezamos mal los partidos, pero lo acabamos solucionando por la buena plantilla que tenemos. En mi etapa en el Atleti controlábamos más el tempo, lo de remontar puede funcionar un par de veces, pero no siempre", explicaba el valenciano en cuanto a los problemas defensivos del conjunto colchonero.

En cuanto a su más que previsible vuelta al Metropolitano como miembro del club, Juanfran afirmó que no quiere forzar la situación, sino que prefiere que llegue "naturalmente". "Volveré al Atleti cuando me dejen Salva y Javi (risas)", expuso el lateral. Eso sí, no sabe en qué puesto estará. "No quiero ser entrenador, sino director deportivo, me llama más", sentenció.