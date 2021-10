Iturralde González: "Prohibiría lo que hacen algunos árbitros en el descanso"

El ex árbitro internacional y comentarista arbitral de la Cadena SER Iturralde González ha respondido a las preguntas que los oyentes le han hecho en SER Deportivos, con Francisco José Delgado.

Iturralde ha asegurado que no le gusta que los árbitros miren las imágenes de la primera parte en los descansos, que sigue haciendo mucho deporte y que las diferencias salariales por género le resultan "vergonzosas".

¿Cómo estás?

Bien, disfrutando, haciendo lo que me gusta, viendo deporte, a gusto.

¿Sigues haciendo deporte?

Sí, por supuesto. bastante bici de montaña sobre todo. Algún día voy a venir destrozado porque me enciendo y no tengo medida.

¿Has ligado diciendo que eres árbitro o aprovechándote de algun conocido fubolista?

No, los arbitros somos los que menos ligamos y, además, vengo de Bilbao. La gente cuando ve a un árbitro se sonríe y a ti te sorprende porque dices, '¿cómo interpreto esa sonrisa? ¿Es que ha visto a un gilipollas?

¿Están los árbitros condicionados por la prensa, aficiones mayoritarias, etc.?

No, a la gente se le olvida que cada año bajan a Segunda dos de los 20 árbitros de Primera. El sueldo de un arbitro son 300.000 euros. ¿Tú crees que por 300.000 euros a mí me va a condicionar alguien?

¿Por qué el fútbol pasó de ser una actividad de ocio obrero a una actividad que está tan movida por el dinero?

Porque han visto negocio. Donde hay negocio el capital mete las garras y lo estropea.

¿Cuándo llegará la igualdad al deporte?

Lo de las chicas del pádel es una de las mayores vergüenzas que he escuchado en los últimos años. Pero vergüenza, vergüenza. Si un chico gana tanto en pádel, una chica tiene que ganar lo mismo.

¿Dónde cobras más: ahora de locutor o antes cuando eras árbitro?

Ahora de locutor. Yo nací tarde, no se ganaba 300.000 cuando yo pitaba. En nuestra época como mucho te llevabas 15.000 o 20.000 euros.

Si un entrenador es miembro de la plantilla como jugador y es expulsado como entrenador, ¿puede convocarse como jugador para el siguiente partido?

Futbolista puede ser. Expulsas al entrenador, no al futbolista.

Se saca un córner y hay gol. Luego se ve que el balón estaba fuera del 'quesito' del córner. ¿El VAR podría decir que el balón estaba fuera y anular el gol?

No, no es uno de los cuatro supuestos. Es una injusticia, pero no entra. Hay muchos árbitros que en la primera parte les han sacado dos o tres córner fuera del quesito y en la segunda parte le dicen al futbolista, 'métela dentro'. ¿Qué quiere decir eso? Que les dan un toque en el descanso. Lo que hacen algunos árbitros en el descanso yo lo prohibiría. Piden las imágenes de la primera parte para verlas.

¿Cómo sacas tiempo para todo y cómo aguantas a Antonio Romero?

Si quieres, hay tiempo para todo, la cuestión es si quieres o no. Aguanto a dos hijas en edad adolescente, ¿cómo no voy a aguantar a Antonio Romero?