Carlos Boyero, sobre 'El último duelo': "Es espectacular, Ridley Scott se maneja muy bien filmando batallas"

“Hay pocos comienzos tan espectaculares como los de Ridley Scott”, es lo primero que menciona Carlos Boyero cuando escucha el nombre del director. Y es que esos tres primeros títulos: 'Los duelistas', 'Alien, el octavo pasajero' y 'Blade Runner', marcarían un antes y un después en el cine.

Como con algunas de las obras de Ridley Scott, Boyero tiene sus dudas y considera que necesita otro visionado, tal es el caso de ‘Black Hawk derribado’. Con la última del director, ‘El último duelo’, el crítico lo tiene claro: “Es espectacular, si alguien puede dirigir este tipo de historias con una solvencia absoluta ese es Ridley Scott. Se desenvuelve muy bien filmando batallas y tragedias oscuras”.

El último duelo Duración 152 min. Dirección Ridley Scott Guión Ben Affleck, Matt Damon, Nicole Holofcener Reparto Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, Jodie Comer

Este último filme está protagonizado por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck, ambientada en la baja Edad Media francesa cuenta la historia real de Marguerite de Carrouges que tras ser violada por Jacques Le Gris, amigo de su marido Jean, tuvo que enfrentarse a un proceso judicial para demostrar la veracidad de su acusación.

“Se resuelve de forma insólita, ellas no tenían ningún derecho, pero el marido podía reclamar un duelo a muerte con el supuesto agresor. Si perdía además de morir, a la mujer la quemaban viva. La derrota o la victoria demostraban la inocencia o la culpabilidad de esa persona”, cuenta Boyero.

La estructura narrativa del filme le recuerda a la película de Akira Kurosawa, ‘Rashomon’, porque está narrada desde los tres puntos de vista: el agresor, la agredida y el marido. Se trata de un guion complejo, pero al frente de este se encuentran los premiados con el Oscar a mejor guion por ‘El indomable Will Hunting’ y protagonistas de la película: Matt Damon y Ben Affleck.

"Sales de la película con sensación de frio, de nieve, de mugre... es muy realista en ese aspecto. Cuando se acabó, pensé que suerte haber nacido en esta época, porque lo de la Edad Media debió ser lo más tenebroso, injusto y brutal”, relata el crítico.

"Lo de no parar de trabajar será una forma de espantar la muerte"

‘El último duelo’ no es la única película que estrena este año Ridley Scott. Con casi 84 años el director estadounidense estrena el mes que viene ‘La casa Gucci’. Esta película está protagonizada por Adam Driver y Lady Gaga y cuenta la historia del asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia".

“Lo de no parar de trabajar será una forma de espantar a la muerte, de ver a la señora de la guadaña cerca y si me pilla que me pille haciendo lo que mejor se me da”, comenta Boyero.

'The Velvet Underground'

Todd Haynes presentó en el Festival de Cannes el documental de una de las bandas más emblemáticas del rock, 'The Velvet Underground' y desde el 20 de octubre se encuentra disponible en Apple TV. Entrevistas exclusivas, imágenes de archivo y actuaciones nunca vistas, incluyendo grabaciones de Andy Warhol componen un documental que funciona como un viaje al interior de la banda.

The Velvet Underground Duración 110 min. Dirección Todd Haynes Guión Todd Haynes Reparto Intervenciones de: The Velvet Underground, Lou Reed, John Cale, Maureen Tucker, Sterling Morrison

"El documental es muy sabroso, ver a esta gente que pasaban de todo, que no buscaban la fama inmediata. Fueron muy minoritarios, tocaban en los clubs de Nueva York y fueron creciendo porque eran músicos excepcionales. El documental es muy interesante no ya para los seguidores de Lou Reed y la Velvet, sino para la gente que le guste la música y el rock", argumenta Boyero.

Sin embargo, con el director Todd Haynes tiene sus más y sus menos. Mientras 'Carol' le pareció una "preciosidad de película", 'I’m not there' que contaba la vida de Bob Dylan a través de seis interpretes diferentes le parece "una cosa muy rara". "A ratos Dylan era un niño negro, a ratos era una señora mayor... Yo no sé qué pensaría Dylan de eso".

Para Carlos Boyero (y para muchos), Lou Reed es uno de los más grandes. De hecho, el crítico se despide de La Ventana del Cine al ritmo de ‘NYC Man’. “Es tan chulo que después de una ruptura sentimental dice: ‘Ni cartas, ni faxes, ni lágrimas. Es muy complicado inventar mentiras que luego tendrás que recordar. Parpadea y me habré ido’”, traduce Boyero.