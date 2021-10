Rodrigo Battaglia, jugador del RCD Mallorca, fue el último invitado de lujo que se pasó por el Carrusel Americano de la SER. Ignacio Marcano pudo conocer la intrahistoria de un futbolista que se vino a Europa muy joven, que tuvo que lidiar con el 'bullying' portugués por defender a Messi y que antepuso el fútbol a su familia hasta límites insospechados, tal y como cuenta en el programa.

El jugador de la albiceleste llegó a Europa muy joven, concretamente, al Sporting de Portugal donde tuvo que lidiar con algún 'encontronazo' por defender convencido que Messi es mejor que Cristiano: "No te diré que fue duro, pero sí te diré que he tenido mis encontronazos con muchos compañeros, con gente del staff... Me han llegado a pegar carteles de Cristiano en la taquilla. Fui varias veces con la camiseta de Argentina y fue un ida y vuelta constante, pero bueno cada uno tiene su opinión y lo importante es respetarla, lo que pasa es que cuando me querían convencer se armaba el problema, pero fue lindo", comenta entre risas con Ignacio Marcano en Carrusel Americano.

Otra de las vivencias que ha contado Rodrigo Battaglia en Carrusel Americano fue lo que le pasó con su madre de camino a un entrenamiento. El argentino se dirigía en el coche con su madre a una sesión cuando de pronto un camión chocó contra ellos. Tras comprobar que no había ningún daño de gravedad, Battaglia se bajó del coche y se dirigió al entrenamiento dejando a su madre en el coche, aunque parezca inexplicable, él así lo argumenta: "Dejé a mi mamá y me fui corriendo a entrenar. Hoy lo pienso y es una locura, y luego mis padres vinieron a verme porque el golpe había sido grande, pero vamos mi mamá pasó a segundo plano y el fútbol al primer plano. Fue una locura", afirmó.

El jugador del RCD Mallorca afirmó que son "muchos" los sueños que le quedan por cumplir, pero el que se marca a corto plazo es "volver con la selección", en uno de los mejores momentos de la albiceleste en las últimas décadas.