Josh Cavallo, primer futbolista en activo que anuncia públicamente su homosexualidad, en El Larguero

Josh Cavallo ha hecho historia en el fútbol mundial. El jugador del Adelaide United ha sido el primer futbolista en activo en declarar abiertamente ser gay. Cavallo lo comunicó mediante un vídeo compartido en redes sociales. Ahora explica cómo ha vivido las horas después al anuncio en la primera entrevista en España, en El Larguero.

"Todavía no hemos visto a un jugador gay en activo. Lo veremos cuando vuelva a jugar. Por ahora solo he recibido cosas buenas: mensajes de Messi, Griezmann, Ibrahimovic, John Terry... Jugadores muy grandes de todo el mundo. Me han felicitado. Es importante que todo el mundo vea que estos jugadores lo apoyen. En el mundo real ser gay está bien, vamos a hacer que en el fútbol también lo sea", explica Cavallo en el avance.