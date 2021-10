"Es lo que necesita el Barça": Santi Cazorla desvela en El Larguero los puntos fuertes de Xavi como técnico

Santi Cazorla fue uno de los protagonistas especiales en El Larguero. Tras el conocimiento del cese de Koeman durante la noche del pasado miércoles, Xavi se postuló como gran favorito para hacerse como director del banquillo blaugrana. Cazorla, jugador del Al-Saad y leyenda del Villarreal, comentó a Manu Carreño como está siendo la etapa de Xavi en Catar.

Además, el futbolista asturiano, reiteró en varias ocasiones la gran preparación que tiene como entrenador Xavi, puesto que ya son 34 partidos imbatidos. Santi Cazorla explicó cómo jugaría el Barça y solventó todas las dudas a cerca del sistema de juego que utilizaría Xavi si se convirtiese finalmente en el entrenador blaugrana.

¿Sorprendido con la intención del Barça de hacerse con Xavi?

“No, esto viene de largo y no es sorpresa que salga ahora. La relación entre Xavi y el Barça es muy longeva y no me sorprende para nada”.

¿Has hablado con él?

“La verdad que todavía no he hablado con él porque hemos tenido dos días libres, justo ayer y hoy, después de haber ganado el último partido de liga. También le quiero dejar tranquilo ósea que imagino que estará liado. Mañana en el entrenamiento hablaremos y supongo que será un día más”.

Allí en Qatar está teniendo una gran trayectoria, pero… ¿Está Xavi preparado para entrenar el FC Barcelona?

“Si, por supuesto que está preparado. Este año y medio aquí en el Al-Saad y le veo totalmente capacitado. Pocas personas conocen tan bien ese club y por cualidades técnicas y conocimiento de club por supuesto que está preparado”

Su sistema de juego se basa en la posesión ya sea en el Al-Saad o en el Barça. ¿Esta experiencia le está sirviendo a Xavi de entrenamiento?

“Siempre ha tenido una idea muy clara de fútbol, la tenía como jugador y la tiene como entrenador. Él solo entiende el fútbol siendo protagonista y teniendo la posesión. Eso lo va a hacer en cualquier del mundo que entrene. Cree en ello porque es la manera de llegar al éxito, y en ese sentido el Barça es lo que necesita”.

¿Qué sistema utiliza Xavi allí en Catar?

“Vamos alternando. Es muy importante tener variedad depende del rival. Mucha gente cree que solo jugaría 4-3-3, pero de ninguna manera sería así. Busca tener la prioridad siempre en medio y tener las posesiones largas. Basándose en el análisis establece un sistema y siempre le ha funcionado porque estamos siendo muy regulares”.

¿Está muy pendiente de los porcentajes de posesión?

“Siempre quiere más. Quiere tener más y más y más. Nos da los datos al final de los partidos y nos dice que debemos tener todavía más control de balón. Él entiende el fútbol de esa manera y a mí me gusta mucho. Él tiene las ideas muy claras”.

¿Qué posesión media soléis tener?

“Entre 70 y 80%, pero hay partidos que está más igualado y no se pueden mantener esos datos. Siempre dice que cuando más balón tengas menos acabas sufriendo”.

¿Cuál es el primer mandamiento en defensa de Xavi?

“Siempre nos dice de presionar la pelota tras pérdida el ser un bloque y estar unidos todos en todas las situaciones. La idea que tiene es la misma que cuando jugaba en el Camp Nou”.

¿A los jugadores qataríes les ha costado?

"Creo que lo han aceptado muy bien, solo hay que ver los resultados. Desde que llegué yo aquí hemos logrado ganar todas las competiciones. Seguimos haciéndolo a día de hoy y están encantados con Xavi. El futbolista ve recompensado el estilo de juego con los resultados”.

¿Se infravalora a Xavi y a vosotros por estar en la liga de Qatar?

“Sí. Completamente. La gente no ve los partidos y solo se enteran de que Xavi sigue ganando por la prensa. Les invitaría a que viesen la Emir Cup que hay jugadores como James, Brahimi o Nzonzi, ha llegado a la liga también Alderweireld, y hay equipos bastante complicados. Todo el mundo cree que es fácil, pero se llevarían una sorpresa”.

34 partidos en liga sin perder y tu MVP de la pasada edición. Sois el equipo a batir, pero… ¿Qué dice la prensa de Xavi?

“El aquí es un referente. Le tienen idolatrado como futbolista y ahora como entrenador. Él ha disfrutado mucho y sigue disfrutando mucho de su familia. No es tan agobiante como en España”.

¿Se lo pondrán fácil para salir?

“Es una buena pregunta. Xavi es una persona importante en el club e imagino que intentaran llegar a un acuerdo en los próximos días. Todo el mundo sabe cuál es el deseo de Xavi”.

¿A ti te costaría entrenar a un equipo en el que siguen compañeros de cuanto jugabas en España como Piqué o Jordi Alba, o es mejor llegar a una plantilla renovada?

“No creo. Él está preparado y lo considero un punto a favor si finalmente va Xavi. Es un jugador de la casa y al final son ventajas que tendría el FC Barcelona”.

¿Qué tal es vivir en Doha?

“Muy tranquilos y disfrutando de la familia. Aquí no se viaja y eso hace que puedas estar mucho más con tu gente. A nivel profesional me está yendo muy bien. Si se marcha Xavi para mí no es la mejor noticia, pero como siempre digo le deseo lo mejor y ante todo está su felicidad”.

¿La decisión de Xavi influye en tu continuidad allí?

“Yo acabo contrato y habrá que ver lo que piensa el club. También estoy pendiente del proyecto y de quién vendrá si se va Xavi. Cuando llegué el momento de decidir lo haré con mi familia como siempre”.

¿Te retirarás en Catar?

“Uno viene con una idea, pero al final pueden pasar mil cosas. Hay circunstancias. Hay que ver que quiere el nuevo entrenador y ya veremos qué pasa”.

Sobre una posible vuelta al submarino amarillo…

“Al final no se puede decir nunca que no a nada, pero es complicado volver a Europa. Buscaré lo mejor para mí y para la familia”.

¿Sigues LaLiga española y al Villarreal?

“Soy un enfermo del fútbol y veo todos los partidos. Ojalá el Villarreal vuelva a levantar un poco el vuelo, Queda mucho, pero disfruto mucho de LaLiga y de la Selección”

¿Qué te está pareciendo la labor de Luis Enrique al frente de La Selección?

“Luis Enrique me ha aportado mucho. Confió en mí cuando me recuperé de la lesión y me llamo cuando se enteró de que me marchaba a Qatar. Le deseo lo mejor”.