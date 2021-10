El momento 'tierra, trágame' de un tertuliano con Àngels Barceló: "De esta te echan"

'El Abierto' de 'Hoy por Hoy' estaba debatiendo sobre los Presupuestos, el PSOE, Podemos y la relación del caso Gürtel con el PP, cuando en una intervención, Nacho Corredor, politólogo, consultor y uno de los tertulianos del programa, quiso referirse a unas palabras del presidente del Gobierno.

Corredor recordó unas declaraciones de Pedro Sánchez en "una intervención hace unos días", cuando Àngels Barceló, directora del programa, le interrumpió para decirle que fue en este mismo programa.

"Fue en una entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER, pero puedes seguir. Aún no he decidido los tertulianos de la semana que viene", sentenció Barceló. Estefanía Molina y Cristina Monge, que también estaban en 'El Abierto' no pudieron evitar reírse del momento y ante la cara que estaba poniendo Corredor. "De esta te echan", le llegó a soltar Monge.

😱 El lapsus de @NachoCorredor con @AngelsBarcelo



No sabes lo que has hecho: "De esta te echan"

Un lapsus que fue a mejor

Corredor se lo tomó a broma y le quitó peso. "Es que lo leí en El País", dijo. Más adelante admitió que si era necesario, pediría un hueco a Aimar Bretos, director de 'Hora 25', para 'El Ágora'.

Àngels Barceló realiza cada semana un 'sudoku', como así le ha llamado en directo, que viene a ser una tabla en la que decide qué tertulianos acuden cada semana a 'El Abierto' del programa. Pues esta semana ha dejado caer que se planteará si invitar a Corredor o no.

Un par de horas más tarde, el propio tertuliano ha celebrado en redes sociales que finalmente volverá a pisar el Estudio 1 de la Cadena ser, pues ha sido convocado de nuevo. Todo ha quedado en una simple broma y unas risas entre compañeros.