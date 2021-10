Pepe Begines, líder de 'No me pises que llevo chanclas': "Pablo Escobar nos ponía en su rancho"

La banda andaluza que lleva más de 30 años en activo publicó su último disco ‘Rock con tomate’ en 2019, pero durante los momentos más duros del confinamiento sacaron una versión de uno de sus grandes éxitos, ‘De balcón a balcón’ corrió como la pólvora en redes sociales dando las gracias a los sanitarios y los beneficios iban destinados a Cruz Roja. Y con el tema original, ‘Bolillón’ abrimos esta Ventana de la Música.

Desde luego el tema da para unos cuantos juegos de palabras, como el que propone xxx : “El día que se te hinchen las narices puedes hacer de ‘De cabrón a cabrón’”. No sería ninguna sorpresa, este grupo lleva apelando a la risa desde 1987, cuando dieron su primer concierto. “Somos una vacuna contra el mal rollo y además de una sola dosis”, bromea Pepe. Y siguiendo con los juegos de palabras Iñaki de la Torre remata el nombre del grupo: “No me pises que llevo Jansen”.

“Cuando te para la gente por la calle y te dicen: ‘La de veces que yo te he escuchado en un cumpleaños, en un chiringuito, en un fin de año’, te das cuenta que formas parte de la vida de esa persona, encima de la parte feliz. El cariño de la gente engancha mucho”, cuenta el músico.

En el flamenco hay tragedia, pero también humor

La relación de Pepe Begines con el flamenco nace desde que era muy pequeño. “Aunque cuando era muy pequeño no le tenía mucho apego porque mi padre era exclusivamente Marchenista. Yo me he criado cerca de un lagar, que en los lagares se cantaba mucho flamenco, entonces la relación ha sido muy de cerca”, relata Pepe.

Tal es su pasión por el flamenco que en otoño llevará al cine un musical, una ópera flamenca, 'Jesucristo flamenco' del que es ideólogo, compositor y guionista y que protagonizará Arcángel. “Hace unos 4 o 5 años lleve una producción de flamenco, uno de ellos era Arcángel y llegó con barba larga, tez morena... Entonces estuvimos hablando y fue la luz divina que se aparece. Jesucristo flamenco no se ha hecho y se tiene que hacer”, sentencia.

¿Agropop o Narcopop?

‘No me pises que llevo chanclas’ mezcla distintos géneros, pero si una palabra les define esa es ‘Agropop’, pero, ¿de dónde viene ese término?

“Es una anécdota del pueblo –responde el cantante– los hombres que llegaban del campo venían con callos en las manos, pellejos como para hacer tambores. Y llegaba el tío, se duchaba, se maqueaba; eran tiempos de Travolta, se ponía bien de fijador y se iba a la discoteca. Entonces por el camino era como ‘Tú sí que eres un agropop’. El agropop es ese enlace entre lo rural y lo urbano”, explica Pepe Begines.

Pero su estilo bien podría haberse llamado ‘Narcopop’, uno de sus seguidores a muerte, y nunca mejor dicho, era Pablo Escobar. “Alguien me comento Pablo Escobar nos ponía en su rancho y le gustaba. Su hijo me lo confirmo por Twitter”, comenta.

El próximo 27 de noviembre en el teatro de Los Palacios empieza la gira de 'Toreros con chanclas', que luego retomarán en primavera/verano.