Escribá: "Si la expulsión fuese a la inversa, mañana sería portada"

El Real Madrid venció al Elche en su visita al Martínez Valero por 1-2 gracias a un doblete de Vinicius, que fue el protagonista del encuentro. Un partido cuyo rumbo cambió en el minuto 63, cuando, con 0-1 en el marcador y el Elche apretando, Raúl Guti vio la segunda amarilla, dejando a su equipo con uno menos.

El centrocampista de los ilicitanos ya había visto una cartulina amarilla rigurosa en la primera mitad, y se fue a la calle tras una contundente segada a Toni Kroos cuando el Real Madrid armaba un contraataque. Una decisión de De Burgos Bengoetxea que fue muy protestada por Raúl Guti.

A las quejas de Guti se sumó tras el partido su entrenador, Fran Escribá, que conversó con Dani Garrido en Carrusel Deportivo. "Por poner una pega, la primera igual no era necesaria sacarla y en general los árbitros deberían manejar que una segunda amarilla sea por algo merecido. La jugada pedía replegar y Raúl va con ímpetu a apretar, al límite y no se puede decir que no fuera tarjeta", comentó Escribá en los micrófonos de la SER, que además dio valor al partido de Vinicius. "Es un gran jugador y está pasando por un gran momento".

Algo similar sobre la expulsión de Guti comentó en rueda de prensa el técnico del Elche, que considera que, de ser al revés, la repercusión sería diferente. "Si yo fuera árbitro, sacaría pocas tarjetas. La primera es un agarrón, puede ser tarjeta al igual que la segunda, pero... Tengo claro que a la inversa, sería mañana portada de muchas cosas. Con el reglamento en la mano las dos pueden ser, pero me parece exagerado sacar una segunda amarilla por eso", espetó el técnico del Elche.