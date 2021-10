Carla Suárez: "La enfermedad me ha enseñado a vivir el presente"

Carla Suárez, Sara Sorribes, Aliona Bolsova, Rebeka Masarova y Nuria Parrizas son las tenistas que formaran parte de la expedición española para afrontar la 'Copa Billie Jean King' en Praga. La renuncia de Badosa y de Muguruza ha provocado que Anabel Medina tirase de juventud para completar la lista de las cinco tenistas. Carla Suárez disputará su último torneo como tenista y en El Larguero hablamos con ella antes de un momento tan especial.

¿Cómo estás, Carla?

“Con ganas de que empiece y ya mentalizada de que va a ser mi último torneo”.

Tras tu anuncio de que dejarías el tenis tras el US Open… ¿Cómo ha surgido el tema de volver a este último torneo?

“Le comenté a la capitana que si a ella le entraba en sus planes yo también estaba preparada para formar parte del equipo. Fue mutuo. En todo momento ella me preguntó. Hemos ido hablando y son cosas que salen solas. Había un hueco para mí y ella me lo decía”

¿Cómo has vivido estos últimos torneos de tu carrera?

“Un poco como me lo imaginaba. No me hubiese gustado terminar mi carrera así con lo de la pandemia y lo de la enfermedad. Tuve la oportunidad de ponerme en forma y de despedirme de la manera que yo quería. Ha sido mejor de lo que imaginaba”

Han sido los últimos meses de ir cumpliendo etapas, ¿No Carla?

“Sí, cuando tuve la enfermedad puse los cinco sentidos en intentar curarme y por suerte mi cuerpo reaccionó bien. Me sentí con fuerzas para afrontar. Dos semanas antes no sabía si podía llegar a Rolland Garros o no porque tenía que competir con las mejores del mundo”

¿Hubiese sido idílico disputar junto a Garbiñe y Paula este último torneo?

“Tuvimos una muy buena experiencia grupal en Tokyo y al final son nuestras líderes. Hubiese sido algo especial compartir estas semanas con ellas, pero son cosas que pasan y es totalmente comprensible”

¿Cómo ves al equipo? ¿Qué opciones tenemos?

“Llevamos un equipo joven. Con la baja de Paula y Garbiñe, Anabel ha tenido que llamar a jugadoras más jóvenes. Están aprendiendo y disfrutando. El formato nuevo dificulta un poco todo. Es lo que tenemos y hay que aceptarlo. Lo que está en nuestra mano que es prepararlo al 100% y lo estamos haciendo”

¿Te sientes un poco líder por tu trayectoria?

“En cuanto a experiencia soy la que más tiempo lleva aquí, pero creo que Sara ha tenido un gran año y tiene muchas ganas de disputar este torneo”

¿Qué pasará cuando acabé el torneo?

“A partir del día 7 toca descansar y pasar tiempo con la familia. A corto plazo necesito un descanso, mi cuerpo y mi mente lo necesitan”.

¿En el futuro te ves en algo relacionado con el mundo del tenis?

“A día de hoy ni me lo he planteado, yo no me cierro puertas. La enfermedad me ha enseñado a vivir el presente. Es verdad que a corto plazo mi cuerpo y el tenis no van a estar sincronizados”.