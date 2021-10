"Ya no le tengo ni en el radar": la estrella del Real Madrid que ha acabado con la paciencia de Manuel Jabois

Las últimas noticias en el banquillo del FC Barcelona han puesto patas arriba el fútbol español. En el horizonte un posible fichaje de Xavi que ha gustado a los aficionados blaugranas. Para analizar toda la situación, contamos con la ayuda de Ramón Besa y Manuel Jabois en El Sanedrín.

La situación en la ciudad condal

La destitución de Koeman no ha dejado indiferente a nadie. Sergi Barjuan será el técnico interino hasta que la directiva de Laporta encuentre sustituto. El mejor postulado es Xavi, pero el último comunicado del Al-Saad parece complicar las cosas.

Ramón Besa: “Sí porque después del partido del Benfica parecía ya, que no iba a continuar. Podíamos recordar 4 o 5 fechas en las que ya estaba en cuestión la continuidad de Koeman. Probablemente Jordi Cruyff intentó convencer a Laporta, pero no ha aguantado más. El detonante creó que son las explicaciones que dio tras perder contra el Rayo”.

Manuel Jabois: “Ha sido un desastre de gestión porque era un muerto andante desde hace varias jornadas. Una destitución siempre llega tarde, pero haberlo dejado estas jornadas es raro. Se llegó a pensar que era un problema económico. Nunca debió haber empezado la temporada. No tenía la confianza plena de la directiva y era el entrenador de Bartomeu”.

Ramón Besa: “La candidatura de Xavi cada día gana más peso. Lo que le va a ocurrir a Xavi es lo mismo que le pasó cuando ficho Koeman, pero con otro director. Lo que quiere Xavi es ofrecerse como la persona que pone en riesgo su carrera en beneficio del club. El único que está dispuesto a dar ese paso es Xavi”.

La ausencia de Benzema

Karim Benzema, máximo asistente y goleador del Real Madrid esta temporada, no será de la partida en el duelo entre Real Madrid y Elche. ¿Cómo se desenvolverá el club blanco sin su estrella?

Manuel Jabois: “Sin Benzema todo es más feo en un campo de fútbol. Si no tienes ese imán que es el francés lo tienes más complicado. Está atravesando un momento maravilloso, pero no podemos discutir la biología porque tiene 34 años. El relevo natural es Jovic, pero también está Mariano. Benzema es una pequeña fábrica de juego. No sé si nos sorprenderá con alguna cosa. Ojo con Asensio que está probándole en muchas posiciones y a Hazard ya no le tengo ni en el radar. Quiero ver si el dibujo sigue”.

Máxima igualdad en los puestos de arriba de la tabla

La Real Sociedad manda en la tabla de la Primera División Española, pero equipos como Sevilla o Betis además de los tres equipos grandes, están en la lucha por el título liguero. ¿A qué se debe esa igualdad?

Ramón Besa: “Los jugadores llegan muy fatigados y los equipos de arriba ya no tienen figuras como Cristiano y Messi. El Atlético de Madrid parecía que estaba exigido. Yo pensaba que es el equipo que más posibilidad tenía de tirar millas. El Barça es el que ha quedado más descolgado. Lo que ocurrió al Madrid con Cristiano Ronaldo le está pasando ahora al Barça con Messi”

Manuel Jabois: “La Liga se ha igualado. A mí me gusta mucho. Cuando Madrid y Barça tenían esa mayoría aplastante era mucho menos disputada. Siempre que ha habido invitados a pelear por el título ha sido uno o dos, pero está temporada hay muchos contendientes. Alguno se irá descolgando, pero va a ser clave la profundidad de plantilla”.

La polémica con el VAR

Las últimas polémicas del videoarbitraje han reabierto el debate del uso del VAR. Principalmente las últimas acciones de Mbappé ante España, y la última mano señalada a Renan Lodi en el partido frente al Levante han hecho dudar de la labor de los árbitros al frente de la herramienta.

Ramón Besa: “Siempre buscas un punto de inflexión, pero cuando no queda claro cuando tienen que intervenir los árbitros. El fútbol es el único libro que se estudiaba en la calle y te lo sabes todo. Ahora se necesitan miles de tareas. Se ha complicado tanto que han desnaturalizado el juego. Lo veíamos en el Clásico cuando tardaban en levantar el banderín en los fuera de juego. Creo que los propios árbitros deberían de plantearse si les interesa estar en la ‘rechifla’ y estar sometidos después de cada decisión”.

🚨⚽️ @rbesac, sobre el arbitraje y el uso del VAR en el fútbol español



💥 "Hemos desaprendido todo lo que sabíamos" pic.twitter.com/SLv17zcWDX — El Larguero (@ellarguero) October 29, 2021

Manuel Jabois: “Al fútbol español le dieron el VAR, pero no le enseñaron como utilizarlo. El VAR funciona, pero lo que hay que plantearse es que se revisa en el VAR. ¿Por qué en unas jugadas sí y en otras no? Está perjudicando porque somos tontos, pero si se utiliza con una cierta coherencia siempre va a ayudar”

El caso de Josh Cavallo

Josh Cavallo, jugador del Adelaide United en Australia, dio a conocer está semana su orientación sexual en un gesto que ha sido aplaudido por el panorama del fútbol mundial. La SER fue el primer medio español en conseguir una entrevista con el joven futbolista, que comentó sus impresiones y los comentarios que le han llegado tras su publicación.

Ramón Besa: “Contribuye a la normalidad. Nos cuesta referirnos a los propios medios sobre ello, pero bienvenido sea. Eso es normalidad. El fútbol ha sido muy resistente, primero con los temas del racismo. Hablamos de problemas de educación y el anonimato provoca que la gente se vuelva más visceral”.

Manuel Jabois: “El impacto mientras sea Josh Cavalllo poco. Me alegro por él y por su valentía, pero por razones que ya hemos comentado siempre no se ha dado el paso adelante. Bienvenido sea porque ayuda a conocer, el fútbol lo practica cualquier persona independientemente de su sexualidad. Me ha parecido muy valiente, pero imagínate que esto lo hace otra persona con más repercusión”.