España se descuelga de la recuperación

El PIB sube un 2% en el tercer trimestre del año, según el dato adelantado publicado este viernes por Instituto Nacional de Estadística, lo que supone que la economía española acelera su crecimiento y, de hecho, el del trimestre que acaba de finalizar es el segundo mayor aumento de la historia -después del 15% de hace un año después del confinamiento- pero no es un buen dato porque se esperaba más. El tercer trimestre tenía que ser cuando la economía demostrara que la recuperación cogía fuerza y no ha sido así. Ahora mismo, la economía acumula un crecimiento del 2,7% y, para cumplir las expectativas, la velocidad de crecimiento tendría que duplicarse en el último trimestre del año.

Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas considera que “se queda lejos de lo esperado, fundamentalmente por dos razones: estamos asistiendo, en todo el mundo desarrollado, a una desorganización de la cadena de suministros, porque se interrumpe la producción en determinados países, y porque, por otra parte, se ha desorganizado también el transporte por carretera y el transporte marítimo, pero a eso se añade un segundo factor, que es el encarecimiento de la energía, que, en este caso, afecta especialmente a nuestro país, y por eso tenemos también más inflación, y eso resta poder adquisitivo a las familias”.

Además, los datos se quedan por debajo de lo que esperaban los analistas que estos días apuntaban que el crecimiento sería del 3%, o incluso del 4%. Un dato, el del INE, que, además, pone sobre la mesa una cuestión no prevista: el consumo que, con todo el ahorro acumulado durante los meses de restricciones, tenía que ser el motor de la economía no solo se estanca en el tercer trimestre, sino que incluso retrocede un 5%, y las partidas que crecen -exportaciones, un 6,4%, e inversión empresarial, un 2%- no lo hacen tanto como se esperaba.

“Creo que el dato de caída del consumo estimado por el INE no tiene en cuenta el conjunto del trimestre: posiblemente se incorporen nuevos datos y el dato revisado incorpore nuevos datos de consumo, posiblemente más alto. Estamos en un momento en que el propio aparato estadístico, el INE, ha estado muy tocado por la pandemia, por la disrupción en la recogida de datos, pero aún así creo que estamos asistiendo a un frenazo en el consumo. Pienso que cuando los datos se confirmen, todavía indicarán un cierto decrecimiento del consumo, pero lo más importante es la tendencia general, que es que la recuperación se frena” apunta Torres.

Pero es que, además, España ha pasado de ser “la que iba a liderar el crecimiento de la Eurozona” a quedarse rezagada con respecto a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. El conjunto de la zona euro ha crecido, de media, un 0,2% más nuestro país y, aunque Alemania también se frena –su riqueza nacional se ha incrementado un 1,8% en el último trimestre- Francia e Italia lideran ese crecimiento con un 3% y un 2,6% respectivamente.