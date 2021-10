James Nestor: "Respirar por la boca destroza nuestra salud"

Respiramos más de 20 mil veces al día y el 90% de nosotros lo hace mal. Es lo que cuenta el periodista James Nestor, habitual de medios como The New York Times o Scientific American en su libro ‘Respira. La nueva ciencia de un arte olvidado’ (Ed. Planeta). Con más de medio millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos, y publicado después en otros 25 países, “tiene todos los ingredientes del best seller”, opina Pere Estupinyà. Junto a él y a Javier del Pino conversa Nestor en este híbrido de entrevista y clase magistral de respiración.

El experimento

Menor presión sanguínea, descenso de los niveles de oxígeno en sangre, ronquidos, apnea del sueño, falta de concentración… son algunos de los síntomas que el propio James Nestor experimentó durante un ensayo de la Universidad de Stanford que tenía como objetivo comprobar si al organismo le es indiferente que respiremos por la nariz o por la boca. “Fue masoquista, me estreso solo de recordarlo”, cuenta, “contábamos con que esos efectos se producirían al cabo de años respirando mal, ¡pero ocurrió en horas!”.

Nuestros ancestros respiraban mejor

“Alejarnos del medio natural está haciendo que cada vez respiremos peor”, explica, “es una consecuencia, en parte, de las sociedades industriales”. Juegan un papel importante los cambios que ha sufrido nuestra dieta con el paso del tiempo: “Comemos alimentos más blandos y procesados” que nos hacen usar menos la mandíbula. “Las mandíbulas cada vez más pequeñas provocan que se nos tuerzan los dientes y que el paladar crezca a lo alto en vez de a lo ancho, disminuyendo así el tamaño de los orificios nasales. Todo esto nos hace más propensos a respirar por la boca”.

Autodiagnóstico: ¿respiras bien?

Inspirar y expirar profundamente, y después intentar contener el aire durante 40 segundos es, según Nestor, un ejercicio útil para comprobar nuestra capacidad respiratoria. “Si nos cuesta, o retomamos después la respiración a un ritmo muy agitado, podemos intuir que algo no va bien”.

¿Y existe la respiración perfecta? Existe. Los estudios indican que la frecuencia óptima es de unas 5,5 respiraciones por minuto, es decir, inhalar en 5,5 segundos y exhalar en el mismo tiempo. “Está demostrado que tan solo al cabo de dos minutos respirando de esta manera, el organismo experimenta cambios increíbles, beneficiosos”.